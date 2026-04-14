天虹：訂單狀況不錯 今年營收可望創新高

半導體設備廠天虹執行長易錦良今天表示，今年訂單狀況不錯，預期全年營收可望創下歷史新高。

易錦良今天獲頒潘文淵文教基金會ERSO Award，他受訪說，在人工智慧（AI）強勁需求推動下，客戶積極擴產，連帶帶動對設備需求升溫。

易錦良表示，天虹同步拓展先進製程和先進封裝設備市場，目前訂單狀況不錯，預期全年營收可望創下歷史新高。

潘文淵文教基金會ERSO創辦20年，已表揚65位對台灣產業發展具傑出貢獻的企業家，今年包括易錦良、大亞電線電纜董事長沈尚弘及錼創科技董事長兼總經理李允立3人獲獎。

李允立受訪說，半導體產業近來有比較大的外擴情況，隨著電子連接朝向光連接發展，微型發光二極體（Micro LED）扮演很特殊角色，讓Micro LED應用除在顯示面板、擴增實境眼鏡（AR），也邁向光通訊，錼創不會缺席。

至於海外布局，李允立表示，世界快速變遷，錼創2年前開始布局美國以及海外市場，未來1、2年將積極布局赴美國設廠。

至於是否考慮股票自創新板轉主板，李允立說，尊重證交所期待，希望錼創留在創新板作為指標公司，另方面，投資人期待錼創轉往主板，以增加流通量與成交量，錼創會認真評估各種可能性。