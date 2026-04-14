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威盛攜手亞勁車電與漢裕航 展示雙監控安全伸縮充電樁相關方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

威盛（2388）今日宣布，攜手電動車維修及車規產品開發業者亞勁車電與漢裕航，於2026台北國際汽機車零配件展，公開展示「雙監控安全伸縮充電樁」，可為電動車充電安全提供全方位智能防護解決方案。

威盛提到，上述智慧化設計的雙監控安全伸縮充電樁，配置RGB影像與IR熱影像雙重監控系統，可在充電過程中即時偵測充電槍與充電座的連接狀態，並監控可能出現的異常溫度或設備異常情形；同時透過IR熱影像儀監測電動車車輛底部電池溫度變化，可及早發現過熱或異常狀況，降低電池熱失控風險。所有監測數據再結合威盛高效能影像辨識與AI邊緣運算技術進行即時分析，使充電場域能即時掌握設備運作與充電狀態，進一步提升整體充電安全性與管理效率。

威盛也指出，充電槍採用伸縮式設計，可依不同車型與停車位置靈活調整充電線長度，提升使用便利性，並減少線材磨損；同時搭載智慧資訊面板，可為品牌廣告投放、充電指引與公共政策資訊發布的平台。

威盛也強調，這次展出亮點在於整合「威盛偵準系統 - Mini」，這是一款專為預警防災設計的精巧型解決方案，讓充電樁具備全時智能防災能力，當中整合多樣AI模型並採用雙鏡融合影像技術，能即時精準偵測場域內的火焰與高溫異常，亦可選配煙霧偵測，透過影像與溫度的雙重校對，大幅降低誤報率。

透過上述系統加入，雙監控安全伸縮充電樁的應用情境從一般室內外停車場，可進一步延伸至工業廠區、自動化倉儲、商辦、住宅及醫院等複雜環境。

電動車 威盛 充電樁

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