電信三雄搶進衛星布局 強化通訊韌性

首屆「衛星數位應用創新大賽」結果揭曉，中華電信、台灣大哥大獲獎，中華電信表示，是國內唯一具備高、中、低多軌道衛星群的電信業者，台灣大整合星地網路打造PortShield-Sat系統；此外，低軌衛星Amazon Leo將來台落地，傳出將與遠傳合作。

自2026年初台灣首座「商用衛星應用實驗室」啟動以來，政府攜手產業與新創團隊，利用非對稱通訊技術推動應用落地；由數位發展部數位產業署主辦、資策會執行的首屆「衛星數位應用創新大賽」結果揭曉，中華電信參與的5組團隊，憑衛星通訊實力與場域實務應用，拿下金獎及4項評審特別獎。

中華電信表示，身為國內唯一具備高、中、低多軌道衛星群的電信業者，除原有的高軌衛星，於去年取得OneWeb低軌衛星及SES O3b中軌衛星商用執照，並計畫與美國Astranis衛星公司策略合作，預計今年下半年提供服務，發射台灣首顆專屬衛星。應用範圍橫跨災害救援、偏鄉連外覆蓋、海空通訊、電視頻道傳輸與物聯網等多元場景，成政府與企業發展韌性網路最強大的後盾。

中華電指出，奪金獎的「天際哨兵」邊坡預警系統，展現在極端環境下守護山區安全的技術，中華電信也囊括4項評審特別獎，包含：結合AI建模強化偏鄉救災的「部落數位孿生災害應變系統」；解決海上通訊死角的「OceanGuard多元智慧箱網養殖防災系統」；建構高強度通訊安全護盾的「福爾摩沙群星智慧護盾網（F.S.S）」；以及確保極端情境下數位命脈不斷訊的「守護數位生命線：衛星/行動通訊雙模聯網」。

台灣大哥大領軍亞旭電腦與台灣科技大學電子系副教授王瑞堂團隊組成的「TNA星網聯盟」，在上百組隊伍中脫穎而出，奪金獎肯定。

台灣大表示，獲獎方案PortShield-Sat智慧港灣系統，讓星地整合網路架構落地，將低軌衛星、5G網路、無人載具（UAV/USV）與AI技術整合，解決港口監測死角與斷網風險，在一般營運狀態下，系統可進行港區自動化監測，透過AI智慧辨識，可即時偵測違規停泊、非法入侵或環境汙染（如油污外洩），省下大量巡檢人力，當發生強震、風災等天災導致地面通訊基地台損毀時，系統能立即切換至低軌衛星鏈路，實現通訊「零死角、不斷線」。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大哥大深化非地面網路（NTN）布局，推動星地整合網路架構落地，已與AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，由AST SpaceMobile提供並營運低軌衛星行動通訊系統與技術資源，與台灣大哥大現有行動網路整合。

此外，低軌衛星Amazon Leo傳出將來台落地，遠傳因持有28GHz頻段為Kuiper所需頻段，最有希望合作運營，預估最快2027年初合作在台推出服務。針對遠傳與Amazon Leo的合作案發展進度，遠傳總經理井琪指出，目前仍在靜候佳音的階段。