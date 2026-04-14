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Chrome停止信任憑證事件 監院要數發部中華電改進

中央社／ 台北14日電

Google Chrome去年停止預設信任中華電信於2025年7月31日後簽發的TLS網站新憑證，引發關注。監察院表示，數發部事後雖補救，但在風險覺察、監理強度及制度設計等面向仍有檢討必要，中華電信在憑證管理及合規作業也待改進。

監察委員賴鼎銘、葉宜津今天透過新聞稿表示，民國114年5月傳出中華電信營運的政府伺服器數位憑證管理中心（GTLSCA）憑證，將遭Google Chrome撤銷信任，影響範圍涵蓋政府網站、公共服務入口及相關數位應用，恐導致民眾連線受阻或誤判為不安全網站，衝擊政府數位服務信任基礎。

監委說，數發部事後雖推動政府網站雙憑證機制、完成全面換證作業，並透過契約裁罰及調整人力等方式補救，但在風險覺察、監理強度及制度設計等面向，仍有檢討精進必要。

監委指出，本案肇因中華電信GTLSCA於113年間接連發生多起違反國際憑證規範（BaselineRequirements,BR）情形，包括憑證格式錯誤及未於規定時限內撤銷等重大缺失，且涉及數千至上萬張憑證，顯示其內控及合規機制仍有不足。

監委強調，數發部作為政府公開金鑰基礎建設（GPKI）的主管機關，並肩負台灣資訊產業推動及資通安全政策統籌角色，雖已透過外部稽核、營運報告及契約機制管理，但113年上半年出現違規徵兆時，未能及時強化監督或要求建立有效檢核及應變機制，對違反憑證撤銷時效嚴重性也未充分認知，導致風險逐步累積。

監委說，此外，數發部事後對外說明時，將相關責任定位於委外契約關係，與其作為資訊產業推動及資通安全主管機關角色有明顯落差，宜檢討改進。

監委指出，現行憑證檢核及外部稽核多屬定期或事後查核，未能因應國際憑證體系即時自動化檢核趨勢，也未事先建立大規模憑證撤銷授權及應變機制；另政府憑證及數位信任體系已具跨機關關鍵基礎設施特性，卻尚未納入關鍵資訊基礎建設相關安全防護架構管理，於風險辨識、系統相依性及持續營運等面向，仍有必要檢討強化。

賴鼎銘 監察院 中華電信 Chrome

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