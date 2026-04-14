金仁寶集團參展台北國際車電展 布局智慧移動

金仁寶集團今天與旗下金寶電子、康舒科技與仁寶電腦共同參加台北國際車用電子展，以「智慧汽車生態系」為主題，展示從車用電子、電源系統到車載應用的整合能力，呈現集團在智慧移動領域的布局成果。

金仁寶集團透過新聞稿表示，集團結合軟硬體設計能力與全球製造資源，透過內部資源整合與產業廠商的合作，提升產品開發與量產落地效率，並協助車廠加速新世代車用應用導入。

金寶因應汽車產業智慧化與電動化的發展趨勢，近年持續深化車用電子產品布局，此次展會以智慧座艙解決方案為展示重點，高階車載系統採用最新ARM架構處理器，可依需求支援Linux或Android Automotive作業系統。

康舒聚焦電動車電力系統與充電應用，展示涵蓋車載電源轉換與充電基礎設施的整體解決方案，並具備系統整合與平台化開發能力。相關產品具備高效率與寬電壓輸入範圍，符合車規功能安全ISO 26262要求，並預計今年第3季取得ISO 21434 Cybersecurity認證。

仁寶將聚焦先進感測與車用安全應用布局，透過成立美國汽車紅外線技術公司SYLUX，強化與OEM（原始設備製造商）車廠及一級供應商的合作關係。此次展會中，SYLUX將展示可擴展的紅外線相機產品組合，協助車廠提升感測效能，具備直接導入量產的商用潛力。