輝創聚焦邊緣運算感測、智慧座艙安全技術步入收割

汽車零組件供應商輝創（6722）電子宣布，聚焦「邊緣運算感測」與「智慧座艙安全」技術，2026 台北國際汽機車零配件展（AMPA），展示邊緣運算 AI 影像辨識系統、77GHz 商用車死角偵測雷達及 60GHz 艙內感知雷達，下半年接單有望報喜。

輝創電子為汽車零組件Tier 1供應商，因應歐盟通用安全法規（GSR）對於商用車安全系統的強制性要求，輝創推出符合 UN ECE R151規範的 77GHz 毫米波雷達方案。

該系統具備150度水平偵測視角與60公尺的偵測範圍，專為解決大型車輛轉彎時的側邊盲區問題。透過精準的偵測能力，此技術協助商用車廠符合國際安全標準，強化行駛過程中的主動防護能量。

在智慧座艙領域，輝創推出60GHz艙內感知雷達。該產品利用射頻感測技術，可精準偵測乘客的微小動作與生命體徵（如呼吸、心跳）。單一感測器即可支援兒童遺留偵測（CPD）與駕駛疲勞監測（DMS）。相較於光學影像方案，雷達感測不涉及視覺圖像紀錄，能確保乘客隱私，且偵測效能不受環境光照影響。