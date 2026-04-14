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鴻海：中東戰爭影響不大 全球241個據點可以因應
針對中東戰爭是否影響鴻海（2317）布局？鴻海發言人巫俊毅14日表示，鴻海在全世界24個國家擁有241個營運據點，這比五年前大概成長了70%，這個70%代表的就是鴻海供應鏈的韌性與短鏈，雖然在全世界不同的地方，會有不同的issue產生，但鴻海利用這種全球布局，能夠快速去回應。
台北車用電子展今天開展，巫俊毅作出以上表示。他說，當然，中東的問題還是會有一些挑戰，但鴻海很快可以利用在全球的布局來因應這種不可預期的變化。
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