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鴻海打造從設計到整車製造一條龍服務 推動台灣電動車出口
鴻海（2317）發言人巫俊毅14日表示，高雄和發電池廠已經量產，目前生產磷酸鋰鐵（LFP）電池，產能約1.27GWh，並已導入商用車；整車製造方面，高雄電動巴士生產基地已經完成，新建的乘用車工廠很快投產，國際客戶對電動車的需求，有很大機會在台灣生產，實現台灣從設計、零組件、模組到整車組裝的一條龍出海口服務，鴻海很快就會實現這樣的願景。
台北車用電子展今天開幕，針對鴻海在電動車電池布局進度？他說，鴻海在高雄和發有一個電池中心，主要以LFP電池為主，產能約1.27GWh，今年正式大量產，目前電池導入商用車的腳步比較快，包括巴士、貨車與卡車等。至於乘用車的部分在開發中，很快就會生產。
他說，鴻海在高雄的發展，除了LFP電池外，也聚焦在固態電池與半固態電池，這也是電池走向安全性考量的發展，除了電池外，鴻海在電動車整車製造也是以高雄為主。
他說，目前在高雄第一個就是電動巴士生產基地，兩年前就已經完成，現在還有在高雄新建乘用車的電動車生產基地，很快就可以投入生產，以後會有一些國際客戶對電動車的需求，有非常大的機會，可以在台灣生產。
他強調，台灣汽車產業從研發設計、零組件、模組到整車組裝，一直出口到海外市場的一條龍服務，這個以前叫願景，鴻海很快就會把它實現，這也是在台灣產業非常罕見的例子。
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