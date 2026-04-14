耀穎手握五大核心密碼 下月掛牌上櫃 搶攻光感測升級商機

亞洲首家同時具備「精密光學鍍膜」與「半導體黃光微影蝕刻」整合商耀穎光電（7772）將於15日舉辦上櫃前業績發表會，暫定每股承銷價65元。耀穎董事長鄭偉民今日在上櫃前記者會受訪表示，耀穎手握五大密碼，搶攻光感測升級商機。

耀穎2025年合併營收達4.26億元，年增12.72%，營業毛利率大幅攀升至35.44%，稅後純益4486.4萬元，每股純益1.86元。

鄭偉民表示，耀穎光電今年已經23歲了，在這麼多年來，公司事實上只專注做一件事情，就是把精密光學跟半導體黃光微影，這兩門硬科學玩出最完美的跨界整合，因此公司也獲得國家磐石獎跟小巨人獎的肯定。

他揭露公司五大密碼，代表耀穎一步一腳印的成長過程，第一是一個夢想，希望成為系統上的其中一道光，不只是想做代工，更想成為台灣半導體鏈中最亮的一道光，提供一站式的服務，讓客戶不用在光學與半導體製程之間疲於奔命，在耀穎跨界整合就是公司的本能。

第二是兩座火力全開的引擎，在桃園與新豐有兩座工廠，這不只是兩座建築，而是機動調度保證交集的承諾，不管是多急的單，這兩座引擎都能夠並進前行，絕不掉鏈，第三是有三大營運的支柱，多點開花，公司的版圖呢分為半導體光學代工，機密光學鍍膜，以及半導體整合設備，這三支箭同時射出，已經在市場上站穩馬步，轉化為穩定的獲利果實。

第四是四張必勝的王牌，也就是耀穎的競爭優勢，其中，首先是整合力，提供客戶光學薄膜及半導體整合的完整解決方案，其次是信任感，面對幾萬元起跳的晶圓，客戶敢交給耀穎，是因為品質良率是以專業晶圓廠為標竿，再來是靈活性，是業界的研發夢工廠，對於各式材料在光學鍍膜及半導體製程應用上累積的經驗，來到耀穎都能找到他們需要的光學解方，還有是自動化，耀穎不拼體力拼智慧，全面升級的自動化製造是公司高品質的底氣。

第五就是五花八門的應用，耀穎無所不在，從手機，最夯的AI運算，矽光子，聲音感測，到外太空的衛星，甚至是半導體設備的心臟，只要需要光的地方就有耀穎的主機，台灣在半導體供應鏈有護國群山，耀穎光電正努力成為這座山脈中不可或缺的一塊基石，希望這一到五的密碼能讓大家看見耀穎光電不一樣的光芒。