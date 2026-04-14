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鴻海：電動車零配件考量布局兩輪或三輪應用

中央社／ 台北14日電

台北國際汽機車零配件展今天登場，鴻海盛大參展，發言人巫俊毅下午表示，鴻海在高雄持續布局電動車磷酸鋰鐵、半固態及固態電池，也在高雄興建電動乘用車生產基地，關鍵零配件除了切入四輪電動車，也規劃布局兩輪和三輪電動車應用。

鴻海現場展出S事業群的車用半導體、C事業群的電驅系統等產品，以及電動車平台包括Model B、ModelC北美款、Model D和Model U等車型，並展示高雄和發電池中心的電池、集團旗下富智康（FIH）的車用解決方案等，強調台灣設計製造特色。

展望鴻海高雄和發電池中心，巫俊毅表示，今年可逐步量產磷酸鋰鐵電池，商用車應用進展快，包括貨車和卡車電池，大型電動巴士電池持續導入，此外儲能大電量電芯也進入量產。

巫俊毅指出，鴻海在高雄也布局固態及半固態電池，未來電池安全性等考量，是鴻海發展電動車電池重要方向。

在電動車整車製造，巫俊毅表示，鴻海在高雄除了製造電動巴士，也興建電動乘用車生產基地，產能規劃按照客戶實際需求，在台灣布局關鍵零配件至整車輸出。擴展國內外客戶電動車委託設計製造服務（CDMS, Contract Design and Manufacturing Service）商務模式。

巫俊毅表示，鴻海在整車輸出產能沒有瓶頸問題，任何品牌客戶都會是潛在客戶，除了台灣還有海外市場商機。

除了整車CDMS商業模式，巫俊毅指出，鴻海也積極布局車用關鍵零配件產品，不僅切入四輪電動車，也考量布局在東南亞市場頗具規模的兩輪和三輪電動車應用。

媒體問及中東戰爭局勢緊繃影響，巫俊毅指出，鴻海集團在全球24個國家擁有約233個廠區，具備全球供應鏈韌性，利用全球布局快速回應客戶和區域化市場需求以及局勢變化，包括應對目前中東局勢不可預期的變數。

高雄 電動車 富智康 鴻海

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