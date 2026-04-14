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整合精密鍍膜、黃光蝕刻 耀穎光電搶攻光感測升級商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
左為耀穎光電董事長鄭偉民、右為總經理郭晉辰。記者李孟珊／攝影
左為耀穎光電董事長鄭偉民、右為總經理郭晉辰。記者李孟珊／攝影

耀穎光電（7772）將於15日舉辦上櫃前業績發表會，暫定每股承銷價65元。該公司為亞洲首家同時具備「精密光學鍍膜」與「半導體黃光微影蝕刻」整合製程能力的業者，可搶攻光感測升級商機。耀穎2025年合併營收達4.26億元，年增12.72%，營業毛利率大幅攀升至35.44%，稅後淨利4,486.4萬元，EPS 1.86元。

耀穎表示，其核心優勢在於成功打破傳統光學製造框架，將精密光學鍍膜與半導體黃光微影蝕刻製程深度整合，打造出業界罕見的一站式服務模式。從光學模擬、圖形化設計到真空鍍膜與微影蝕刻，單一通道製程周期最快僅需1天，良率超過99%，相較於同業需將黃光與鍍膜分別外包至不同廠商、耗時6天以上且品管不易的模式，耀穎在速度、品質與成本三大面向形成難以跨越的競爭優勢。台灣除了耀穎與另一同業外，其他光學鍍膜廠受限於人才短缺及龐大資本門檻，目前無一能投入黃光製程。

在市場布局方面，公司進一步說，耀穎已穩居非蘋光感測器薄膜代工龍頭地位，客戶涵蓋台灣、中國大陸、韓國及美國等多國IC設計公司，晶圓來源橫跨全球主流晶圓代工廠。該公司2025年度半導體圖形光學代工營收占比已攀升至88.59%，行動及智慧裝置終端應用占比達75%，核心業務集中度與成長動能高度明確。隨著AI手機滲透率預計五年內突破六成，帶動光感測器規格持續升級，每片晶圓鍍膜通道數已從2023年的2.4通道提升至2025年前三季的3.41通道，平均單價同步攀升至6,840元，量價齊揚態勢鮮明。

此外，耀穎自2015年起與台灣太空中心(TASA)長期合作，迄今已累計取得8項太空計畫合約，成為福衛八號衛星星系多光譜濾光片及主次鏡鍍膜的合格認證供應商。太空級產品認證門檻極高且具備寡占性，搭上台美太空援助法案(TASA Act)推動下的長期結構性商機，可進一步拉開與同業的技術差距。

同時，耀穎選擇以Mask Aligner路徑切入光感測器代工，設備成本僅為影像感測器所需Stepper的十分之一以下，無需捲入動輒數十億元的曝光設備軍備競賽，卻能精準服務高階手機屏下感測等高附加價值市場。展望未來，耀穎表示，公司將持續深耕12吋晶圓光學鍍膜、AI眼鏡光波導鍍膜及CPO矽光子連接器低反射膜等新興應用，營運前景值得期待。

半導體 營收

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