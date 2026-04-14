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東元攻商農用無人機動力系統 布局電巴扁線馬達

中央社／ 台北14日電

台北國際汽機車零配件展今天起登場，東元參加展示電動載具動力系統方案，發表T Power Pro 400kW扁線油冷直驅馬達產品，並展出商用無人機動力系統，拓展電動巴士及商用和農用無人機市場。

東元表示，持續擴大電動載具動力系統市場版圖，在台灣電動巴士市場建立領先基礎，切入日本墨西哥、印度等海外市場，並布局北美與歐洲商機。東元機電系統事業群總經理王榮邦預期，3年後電動車和無人機應用占機電事業群業績比重可突破5%。

扁線油冷直驅馬達方面，東元總經理高飛鳶今天在展會表示，已有國內電動巴士業者提出需求，未來有可能應用在12公尺城際長途電動巴士，相關扁線油冷直驅馬達主要鎖定18.5公噸以下、7至12公尺規格電動巴士市場。東元說明，相關產品下半年系統測試，預期2027年上半年量產。

除了電巴動力系統，高飛鳶指出，台灣中壢廠也投資建立無人機動力系統產線，目前東元布局商用和農用無人機動力系統，應用領域涵蓋消防救災、光電板清洗及農藥噴灑作業等場域；東元說明，相關產品正進行試產，預計下半年逐步量產出貨。

王榮邦說明，中壢廠無人機動力系統目前以偵查小型無人機應用為主，已符合量產規模，預估今年底新產線就定位後，每年偵查小型無人機動力系統可生產50萬到70萬顆，至於農用無人機動力系統產線預期今年底可建置完成，年產能目標4萬顆到6萬顆。

高飛鳶表示，規劃今年再推出商用無人機扁線馬達與大功率電子調速器，進一步鎖定10公斤至100公斤農用無人機及無人機即服務（DaaS）應用市場，擴大北美市場能見度。

此外，東元與歐洲製造商合作開發整合式電驅橋解決方案，東元表示，已獲得台灣、歐洲及墨西哥車廠表達導入新車型的意向，預計今年下半年提供樣車給客戶，進一步推進商業合作進程。

展望今年機電事業群營運，王榮邦預期，電動車用及傳統高低壓馬達出貨逐步看佳，東元獲資料中心冷凍空調高壓馬達訂單，預期接單和營收可持續成長。

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