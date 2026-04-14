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凌巨股權交割延宕 日商凸版提國際仲裁假扣押聚奕賈志杰20億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
日本凸版日前於官網公告，針對轉投資台灣凌巨科技的交割案延宕，已向聚奕投資及擔保人郡宏光電提出國際仲裁。圖／翻攝自日本凸版官網
日本凸版日前於官網公告，針對轉投資台灣凌巨科技的交割案延宕，已向聚奕投資及擔保人郡宏光電提出國際仲裁。圖／翻攝自日本凸版官網

日本半導體大廠凸版控股（Toppan Hoiding Inc.）宣布針對凌巨（8105）股權交割案，已對聚奕投資提出國際仲裁。外界解讀，凸版期望藉由法律動作將可解決目前凌巨股權交易的困境。市場認為，聚奕入主凌巨，目的在於出售土地資產，若凸版重新拿回經營權，對凌巨為最佳選擇。

根據2025年1月16日台日雙方發布重訊，凸版與聚奕完成SPA（股權轉讓合約）簽訂，凸版轉讓旗下凌巨全部53.1%股權給聚奕，交割分兩階段進行，同年1月20日聚奕投資先支付11億元，取得8,150萬股計18.46%的股權，8月底再進行第二階段交割，取得剩餘的15,298萬股計34.65%股權。

然而延宕近8個月，聚奕迄今未完成第二階段的股權交割，2026年1月初還公告轉讓已持有的5,000張凌巨股票。根據一般SPA條款，不能在未完成全部交易前出售股票。面對聚奕可能違約加上拖延交割，凸版公告除了針對聚奕和擔保人郡宏光電提出國際仲裁來解決爭議，同時向法院提出剩餘交割款的20億元假扣押，以防賈文中父子脫產。

凌巨於去年6月的股東會改選時，大股東凸版將3席獨董全部先行禮讓給聚奕提名，未料8月底的第二階段交割卻遲不履行。而自稱賈家家族辦公室代表，同時也是郡宏前董座的林勇任，卻在11月底因涉嫌掏空誠美材（4960）數億元，違反證交法被判刑6年。凸版因而開始正視該交易不合常理之處。

據了解，凸版在雙方交易過程中，從未與聚奕負責人賈文中的獨子賈志杰有過實質接觸，均由林勇任出面。聚奕法人董事目前由林勇任辯護律師黃明展擔任，賈家預計花30餘億元，入主一家資本額65億元的上市公司，確在交易過程避不見面，甚至連一席法人董事都不願出任。今年元月初聚奕突然公告轉讓5,000張凌巨股票，也引發外界議論賈文中父子身價百億元，卻為了6,000多萬元違反合約，恐有財務危機疑慮。

凸版為日本逾百年的集團企業，近年發展高階半導體有成，除了高密度封裝基板（FC-BGA）及功率半導體，並透過與IBM合作研發2奈米技術，除了日本本地並在新加坡設廠，致力於AI與高速計算市場，預計2031年營收將比去年增長近三倍。

業界解讀，凸版此次藉由國際仲裁盡速解決凌巨股權爭議，對於被交易的凌巨將是轉機。穩健經營凸版近年更是轉型半導體有成，若凌巨重回凸版懷抱，對於中小型面板廠的凌巨而言，將可走出大股東紛擾回歸本面的利多。

日本凸版日前於官網公告，針對轉投資台灣凌巨科技的交割案延宕，已向聚奕投資及擔保人郡宏光電提出國際仲裁。圖／翻攝自日本凸版官網
日本凸版日前於官網公告，針對轉投資台灣凌巨科技的交割案延宕，已向聚奕投資及擔保人郡宏光電提出國際仲裁。圖／翻攝自日本凸版官網

凌巨 日本

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