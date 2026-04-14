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研華前進智慧移動展 秀強固型車載 Edge AI 落地到規模化應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華與台灣車聯網協會及生態系夥伴合影，共同展現智慧移動創新應用。研華／提供
研華與台灣車聯網協會及生態系夥伴合影，共同展現智慧移動創新應用。研華／提供

研華（2395）攜手台灣車聯網協會，14日於「2035 E-Mobility Taiwan 台灣國際智慧移動展」盛大亮相。研華以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心主題，攜手多家生態系夥伴展示強固型車載 Edge AI 解決方案，涵蓋自動駕駛、道路智慧管理、車隊營運優化、智慧港口與戶外資產管理等多元應用，持續推動AI車載技術於真實場域落地。同時，研華憑藉卓越的低碳解決方案，連續四年榮獲大會「Golden ESG Achievement 金色標誌」殊榮，展現企業在永續發展與智慧交通領域的長期投入與實質成果。

面對智慧交通快速發展與實務落地需求，研華持續深化 In-Vehicle Edge Computing 架構，整合硬體平台、軟體架構與產業應用，將 AI 技術轉化為可規模化的產業方案。

研華本次展出涵蓋以下關鍵應用場域：智慧自駕車輛管理 (研華 x 宜鼎國際)：透過整合工業級GMSL2鏡頭與光達感測技術，結合AFE、TREK 與 DLT 等強固型邊緣 AI 平台，實現 360° 全方位環景感知。系統可自動偵測駕駛疲勞與分心行為，並即時預警前方碰撞與盲點風險，為工業及商用車輛打造全方位的安全防護網。

AI 道路智慧管理 (研華 x 立普思)：LIPS LIMO 智慧交通解決方案整合場域資料處理與即時運算能力，可進行車輛辨識、交通流量分析與路口淨空管理，不僅能優化交通秩序、降低擁塞，並提升整體道路使用效率與城市治理能力。同時搭配研華 MIC-713 邊緣運算平台，提供現場即時資料處理與運算能力，支援即時決策需求，確保系統可於實際道路場域穩定運作。

智慧地圖導航與精準派遣 (研華 x 北宸科技)：以強固型工業平板 AIM-76S結合導航軟體，提供橫跨百國的離線與線上地圖。透過智慧路線規劃，不僅能減少 25% 的里程油耗，更能提升 16% 的車隊利用率，精準掌握路況同時達成綠色減碳。

智慧港口 AI 影像辨識 (研華 x Vaxtor)：研華強固型車載電腦 DLT-V73 聯手 Vaxtor 軟體，專為碼頭自動化設計，讓吊車等工程車輛具備自動辨識貨櫃號碼與記錄座標的功能。數據即時與港口管理系統同步，實現貨櫃位置追蹤與作業透明化，大幅提升轉運效率。

綠色永續與資產管理 (研華 x Qualcomm x 科絡達)：LEO-L50戶外資產追蹤器內建太陽能板並結合超低功耗設計，電池續航力可達 5 年。搭載Qualcomm Aware 定位技術，並整合科絡達的 OTA與數據服務平台，協助企業在全球各地精準追蹤戶外資產，並落實範疇三碳排放監測。

為了回應產業對 AI 實務落地的渴求，研華智能系統事業群資深協理林威佐將於 4 月 15 日出席「360° Mobility Forum」論壇，發表專題演講 “Building Field-Proven AI Platforms for the Next Mobility Wave”。

林威佐表示：「AI 的價值關鍵，在於是否能於真實且嚴苛的場域中穩定運作，並成功規模化部署。」研華將分享如何透過AI強固型車載平台與軟硬體整合架構，協助企業解決從場域測試到大規模部署的痛點，並分享研華與全球夥伴共創的成功案例，打造更安全、低碳且高效的未來交通場景。

研華

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