神達數位車聯網應用全面展開 進軍2026台北車電展

隨著車用科技、影像AI與交通服務應用的持續演進，神數（7821）於2026年4月14日至17日強勢參展「台北國際車用電子展」（AutoTronics Taipei）。本次展覽神達數位以「Empowering Tomorrow with Edge AI」為核心精神，展現其在智慧車載、邊緣運算及智慧物聯網領域的領先技術實力，將邊緣智慧核心設計能力轉化為實際應用，解決產業痛點，提供更安全、高效且數據化的解決方案 。

在智慧移動領域，神達數位精準掌握市場朝向 4K 高畫質、多鏡頭整合與輕薄美型發展等趨勢，重點展示Mio MiVue R928W4系列電子後視鏡行車記錄器，採用全貼合技術有效消除螢幕內反射疊影，並搭載最高可達2000-nits超高亮度背光模組與自動調光功能。

針對二輪族群，神達數位亦推出多款專用行車記錄器，展現旗下品牌多元佈局能力。其中包括：旗艦級 Mio MiVue M820 Pro 支援 1080P/60fps 高速錄影，能有效減少殘影並強化夜間感光效能、專為高頻率使用設計的Mio MiVue M800系列，強調在嚴苛震動環境下的錄影穩定性與長效耐用度，以及整合螢幕顯示功能的機車用行車記錄器的Mio MiVue MK50 系列。

神達數位展現強大的軟硬體整合實力，透過「聯網型行車記錄器 K Series」、「MioWORK F840 強固型車載平板」與「VisionMax 後台管理平台」的深度結合，為商用車隊建構出全方位的智慧防護網。在駕駛第一線，MioWORK F840 車用平板可作為導航與任務調度工具，更能擔任直覺式的影像整合螢幕；當系統偵測到轉向或倒車信號時，會即時自動切換顯示對應視角，協助駕駛在複雜路況中精準掌握車周動態，消除視覺死角。

神達數位持續深耕智慧交通場域，致力將 AI 自動化與自助服務技術導入轉運樞紐，優化旅客互動體驗並提升營運效能。在智慧服務端點方面，全新推出的 Swift All-in-one POS 系統，專為嚴苛商業環境所設計，具備防塵防潑水特性確保穩定運作。Swift 採用四側無縫周邊整合設計，優化面向顧客的互動體驗，並配備專業防眩光塗層提升各種光線環境下的螢幕可視性。簡化的走線管理設計更有助於快速維護，降低現場管理成本。