易錦良、沈尚弘及李允立今獲頒2026 ERSO Award

VLSI TSA研討會14日在開幕典禮時，頒發由潘文淵文教基金會創辦的ERSO Award，以表彰對臺灣半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻的產業人士，今年是由天虹（6937）科技董事兼執行長易錦良、大亞（1609）電線電纜董事長沈尚弘、錼創科技-KY創（6854）董事長兼總經理李允立三位獲獎。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，ERSO Award舉辦20年來，已表揚65位對臺灣產業發展具有傑出貢獻的企業家，今年3位新科得主分別來自半導體設備與製造，以及電力機械器材製造業等重要領域，凸顯臺灣在關鍵技術領域的深厚實力，以及跨領域的產業能量。

易錦良執行長曾任於美商應用材料（Applied Materials）全球副總裁暨客服營運事業處總經理，統籌19國業務、與3,600多位工程師協作，是少數幾位來自台灣在應材服務的高階經理人，更曾連續兩年榮獲台積電（2330）的傑出貢獻獎，帶領應材團隊協助台積電順利量產20nm／16nm兩個世代，顯示其對先進製程量產支援與供應鏈穩定的實質貢獻。

近十年來，在易錦良執行長的帶領下，協助天虹從半導體零組件、耗材與設備服務方案的供應商，進而投入自有品牌先進半導體製程設備的開發與製造，推動半導體設備在地化生產、並協助客戶導入，及強化售後服務體系，使天虹能更貼近晶圓廠與關鍵製程的需求，提升設備交付與服務效率，進一步支撐臺灣半導體供應鏈的韌性與自主化發展。

沈尚弘董事長長期帶領大亞從傳統電線電纜製造走向「電力基礎建設＋能源轉型＋創投布局」的多引擎經營，一方面強化公司在超高壓電纜、漆包線等關鍵材料的研發與品質體系，支撐臺灣電網建設的供應安全與國產化能力；另一方面提出以「電線（本業）／能源（綠能與儲能）／創投（新創投資）」三引擎擴張的方向，讓公司在景氣循環與產業轉折中維持韌性並創造新成長動能。同時透過公司在高壓電纜、低軌衛星／無人機等新應用線材上的投入，協助臺灣從基礎建設到新興應用的材料供應更完整、更可控，帶領大亞持續強化臺灣能源與工業基礎的關鍵供應能力。

李允立董事長2014年創辦錼創科技，號召團隊投入以氮化物為核心的MicroLED技術研發與產品化，持續帶領團隊投入關鍵技術開發並推動商用化，讓MicroLED從研發走向可供應的產品與解決方案，不僅獲美國國際資訊顯示學會（SID）頒發Special Recognition Award（特殊貢獻獎），錼創更成為創新板第一家上市公司，並持續擴大量產線與營運據點，顯示其以「研發-量產-客戶導入」為主軸的執行路徑逐步成形。以前瞻技術視野押注MicroLED、以工程與製造能力推進量產化、並以公司治理與上市資訊揭露方式，建立臺灣在MicroLED顯示供應鏈中的關鍵席位與長期競爭力。