資安業者Exein在台設亞太營運中心 推動執行階段資安

隨著車用科技、影像AI與交通服務應用的持續演進，神數（7821）於2026年4月14日至17日強勢參展「台北國際車用電子展」（AutoTronics Taipei）。本次展覽神達數位以「Empowering Tomorrow with Edge AI」為核心精神，展現其在智慧車載、邊緣運算及智慧物聯網領域的領先技術實力，將邊緣智慧核心設計能力轉化為實際應用，解決產業痛點，提供更安全、高效且數據化的解決方案 。

2026-04-14 14:26