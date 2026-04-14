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資安業者Exein在台設亞太營運中心 推動執行階段資安
全球嵌入式執行階段資安業者 Exein宣布，在台灣設立亞太營運中心暨台北辦公室，以台灣為區域樞紐，串聯半導體與電子製造供應鏈，加速導入嵌入式執行階段資安。
Exein是來自義大利的資安業者。Exein指出，隨著歐盟《資安韌性法》上路，裝置端資安成為進入全球市場的關鍵門檻，Exein的AI驅動執行階段防護技術能於裝置端即時提供資安防護，並已與聯發科（2454）、信驊（5274）、研華（2395）等台灣在地大廠合作。
目前亞太地區佔Exein全球營收近 50%，預計2025年達五倍成長，Exein將持續攜手在地夥伴，推動執行階段資安成為IoT生態系的全球新標準。
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