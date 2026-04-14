半導體大會VLSI新竹登場 首度探討量子電腦系統架構

工研院今舉辦「國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」（VLSI TSA）匯聚全球逾800位半導體專業人士參與，聚焦「生成式AI推論加速、晶圓級運算、太赫茲無線通訊」等次世代核心領域，並首度深入探討量子電腦系統架構，也將半導體觸角延伸至AI心律分析等智慧醫療的創新應用。

VLSI TSA大會主席、工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，今年VLSI TSA國際盛會齊聚全球半導體與AI頂尖專家，鎖定先進製程技術、異質整合、AI和量子運算架構、下一代記憶體以及封裝技術等領域，均為提高AI晶片效能、提升半導體製程的關鍵突破方向。

本屆 VLSI TSA 亦聚焦多項前瞻技術領域。在智慧醫療方面，陽明交通大學與台北榮民總醫院教授陳適安指出，心律的複雜本質難以單憑體表心電圖完全解釋，藉由電生理檢查能提供大量關於心內訊號 特性的數據， AI演算法可以在預測心律表現方面，展現AI結合醫療科技診斷的發展潛力。

在記憶體技術方面，美光科技技術院士Alessandro Calderoni指出，隨著邏輯吞吐量的擴張速度遠超記憶體頻寬的增長，需藉由先進3D整合與異質封裝技術，使HBM提供龐大生產力與卓越的能源效率，此外鑑於DRAM微縮已接近原子極限的挑戰，必須在製程控制、感測、可靠性等方面取得突破，將是維持高效能半導體運算產能的關鍵。

通訊技術方面，日本廣島大學教授Minoru Fujishima則重新定義太赫茲技術，由於光學衛星鏈路的成功證明了行動平台對於超高速無線通訊的實質需求，運用300GHz寬頻頻段與電子可控式相位陣列技術，可兼具中程傳輸與高速率的效益，將可令未來高速無線通訊的應用成為可能。

在量子運算領域，美國SEEQC首席技術長漢述仁博士指出，量子電腦若要實現實用規模，必須具備執行「量子糾錯」機制並克服系統規模擴張的挑戰，可望為下一世代運算架構描繪發展藍圖。

VLSI TSA研討會在今開幕典禮時，頒發由潘文淵文教基金會創辦的ERSO Award，以表彰傑出貢獻產業人士，今年是由天虹科技董事兼執行長易錦良、大亞電線電纜董事長沈尚弘、錼創科技董事長兼總經理李允立3位獲獎。