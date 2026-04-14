英飛凌連6年稱霸車用半導體 MCU 市占衝上36%擴大領先

英飛凌（Infineon）宣布，根據TechInsights最新發布的2025年市場分析，英飛凌已連續第六年穩居全球車用半導體市場龍頭，2025年全球市占率達12.8%，持續擴大與主要競爭對手的差距，進一步鞏固其在全球汽車晶片市場的領導地位。

TechInsights資料顯示，2025年全球車用半導體市場規模達744億美元，高於2024年的699億美元，顯示在汽車電子化、軟體定義汽車與電動化趨勢推動下，整體市場持續成長。英飛凌指出，公司自2020年登上全球第一後，至今已連六年蟬聯冠軍。

從區域表現來看，英飛凌在中國、歐洲與韓國皆穩居市場第一，其中在中國與歐洲更持續拉大對第二名的領先幅度；在北美與日本市場則排名第二，且與當地龍頭的差距明顯縮小，反映其全球布局持續深化。

在車用微控制器（MCU）領域，英飛凌表現尤為突出。2025年英飛凌MCU市占率升至36%，年增3.9個百分點，進一步擴大對競爭對手的領先優勢。英飛凌表示，微控制器是電動傳動系統、先進駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛及軟體定義汽車電子電氣架構的核心元件，也是支撐汽車功能更新與即時決策的關鍵基礎。

英飛凌執行副總裁暨汽車業務行銷長Peter Schaefer表示，英飛凌持續領跑車用半導體市場，反映出公司對客戶需求的長期投入，以及在軟體定義汽車與電氣化等關鍵趨勢上的技術實力；尤其在微控制器等核心產品線進一步強化領先地位，也顯示全球汽車供應鏈對英飛凌的高度信任。