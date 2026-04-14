網銀宣布閃電狼更名「網銀國際閃電狼」 讓電競走進更多生活場景

閃電狼職業電競隊（Flash Wolves）宣布正式更名為「網銀國際閃電狼職業電競隊（WANIN FlashWolves）」，邁入全新發展階段。網銀國際表示，過去13年，閃電狼從台灣出發，在《英雄聯盟》、《爐石戰記》等國際賽事打出成績，多次站上世界舞台。《傳說對決》更締造GCS聯賽三連霸紀錄；2025年投入《聯盟戰棋》項目後，也於ACL APAC賽區奪下冠軍，持續累積競技實力。

網銀國際指出，對閃電狼而言，這不只是更名，而是從一支電競戰隊，走向更大競技舞台的重要一步。

一路走來，戰隊也與Red Bull、正光金絲膏等長期策略合作夥伴，從賽事到跨界內容持續合作，讓電競走進更多生活場景與競技領域。自2021年起，正光金絲膏每年推出聯名商品「正光狼來貼」，持續累積粉絲收藏熱度；2024年於台中舉辦『Red Bull Show Run賽車街頭展演』，為台灣首度引進一級方程式賽車文化的重要事件，閃電狼亦以Red Bull台港澳唯一贊助電競隊伍身份參與其中，站上國際級運動舞台；2025年戰隊更受邀前往Red Bull總部交流，實際接觸國際頂尖運動團隊的訓練與管理模式，將經驗帶回台灣。

進入2026年賽季，網銀國際閃電狼延續過往動能，全面強化各項目戰力。《傳說對決》由教練LinKou領軍，YuXiang、ZhenZhe、NaiLiu、Zhan、WeiZ與Abao組成主力陣容，已晉級GCS春季賽最終階段，並將於5月2日挑戰聯賽冠軍、朝大滿貫目標邁進。《聯盟戰棋》則由教練AQ1H帶領Iron Bog、Kbaobao、Terry等選手積極備戰國際賽事；《快打旋風》由資深選手GamerBee領軍，鎖定電競世界盃（EWC）門票。此外，《跑跑卡丁車》頂尖選手Neal（爆哥）也將於今年正式加入戰隊，代表網銀國際閃電狼征戰國際賽場。

網銀國際表示，未來，網銀國際閃電狼將持續深化與不同領域品牌夥伴的合作關係，發展更多元的商務合作與內容可能，讓電競不只停留在賽場，而是走向更大的市場。