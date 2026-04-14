大立光股價飆漲停 周四法說聚焦CPO進展

供應鏈傳出全球手機鏡頭龍頭大立光婉拒大客戶蘋果的可變光圈鏡頭「加量」訂單要求，好全力衝刺共同封裝光學（CPO）產品，讓本周四即將舉行法說會的大立光引發想像空間與資金競逐，今日大立光股價一開盤就領軍大市、氣勢如虹，盤中狂奔漲停板至2670元，創去年3月以來的新高。

大立光自5日公布營收後，股價近一周以來連日攀高。大立光自行結算的3月合併營收達54.20億元，較上月大幅成長17%，與去年同期相比則增長11%。累計今年第1季合併營收為155.44億元，較去年同期成長7%，雖然受季節性因素影響較上季減少9.7%，但仍寫下歷年同期營收新高紀錄。

從產品出貨結構觀察，千萬畫素鏡頭依然是大立光的出貨主力，3月營收占比達70%至80%；2000萬畫素以上的高階產品占比則落在10%至20%；800萬畫素產品以及其他類別產品各占約0%至10%。法人指出，這個數據反映出目前市場需求仍集中在千萬畫素等級的主流規格，高階產品比例穩定。

大立光執行長林恩平在前一次法說會上指出，第二季為產業傳統新舊機種交替淡季，客戶拉貨力道趨向保守。內部預估4月的拉貨動能將較3月出現下滑。但法人分析指出，大立光指標性大客戶的鏡頭規格升級趨勢並未改變，且預期蘋果（Apple）iPhone 18系列有望導入可變光圈設計，是蘋果iPhone手機近年最大升級，由大立光供貨且下半年出貨。由於可變光圈鏡頭的測試流程與製程難度較傳統鏡頭還高，技術競爭門檻也相應更困難，法人估可望拉動大立光下半年毛利率與獲利表現。

在傳統手機領域之外，大立光也積極拓展新興技術領域，插旗共同封裝光學（CPO）與矽光子市場。

林恩平在前一次法說會上透露，大立光在光學鏡頭領域研發多元，凡與光學相關者皆有投入，然而目前研發技術門檻高，最終能否導入量產，仍須視未來實際進度和需求而定，當時林恩平針對法人詢問CPO布局時說，「RD的工作都是無所不包的，範圍很廣，只要跟光相關，大部分RD都會study，但RD的study不一定可以轉換成可Mass production（量產）的project。」

大立光預計4月16日舉行法說會，由董事長林恩平主持，預料蘋果旗艦新機的鏡頭升級與可變光圈出貨、CPO研發與量產、第二季展望等議題，仍然是法人關注焦點。