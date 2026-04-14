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華碩旗下宇碩展出3大車用創新 重塑駕駛視覺與安全新世代

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
華碩集團旗下宇碩電子參與台北國際汽機車零配件展。圖／華碩提供
華碩集團旗下宇碩電子參與台北國際汽機車零配件展。圖／華碩提供

華碩集團旗下宇碩電子今 (14) 日參與年度汽車產業盛會「台北國際汽機車零配件展 TAIPEI AMPA」。華碩表示，隨著全球車用電子與智慧交通需求持續升溫，本次以AI與光學技術為核心，聚焦三大車用創新解決方案，包含導入邊緣 AI 技術的兒童車內遺留偵測系統 (Child Presence Detection, CPD)、次世代抬頭顯示器 Ghost Image Free HUD (Head-Up Display, HUD)，以及屢獲國際車廠信賴的車規無線充電模組，協助車廠加速導入更安全、更直覺與便利的駕駛體驗。

隨著國際安全法規對車內生命偵測要求日趨重視，宇碩電子推出的mmWAVE兒童車內遺留偵測系統 (CPD)，透過60GHz低功率無線電信號偵測並結合邊緣AI運算，大幅提升偵測精準度，有效進行兒童存在偵測，並準確區分人體與一般物體。此系統同時整合車內入侵偵測與安全帶提醒 (Seat Belt Reminder, SBR) 功能，提供車廠兼具安全性與整合性的解決方案。

在車載顯示領域，宇碩電子突破傳統硬體限制，首次展出Ghost Image Free HUD抬頭顯示器，採用創新光學架構，無需傳統楔形玻璃，即可實現高品質影像投射。該技術可直接透過一般擋風玻璃顯示影像，有效解決過去 HUD 需依賴楔形玻璃所帶來的高成本與客製化設計門檻。此外，Ghost Image Free HUD也支援更長的虛擬影像距離與光學路徑設計，有效減少重影並提升影像清晰度，使駕駛在各種光線環境下皆能清晰掌握行車資訊，進一步提升行車安全與使用體驗。

宇碩電子無線充電技術以卓越的穩定性與相容性，已累積多項量產導入實績，展現深厚的車廠合作經驗與量產能力。其產品採用WPC Qi國際標準，確保行動裝置充電的高效與穩定，並整合NFC、CAN、LIN等多元通訊架構，可與車載系統深度串接，提供狀態回報、異物偵測與智慧診斷功能；亦通過 Toyota Genuine Accessory (TGA) 以及 Nissan Design Specification (NDS) 等國際車廠規範認證，展現其在嚴苛車載環境下的可靠性與成熟度。

面對智慧車電市場的快速演進，宇碩電子始終秉持創新精神，透過AI運算與光學技術的垂直整合，持續提供更具競爭力的關鍵零組件與解決方案。

華碩

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