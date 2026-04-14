許介立：電電公會推海外4大科學園區 墨西哥進度較快

台灣電機電子工業同業公會（TEEMA）副理事長許介立今天表示，電電公會持續在墨西哥、波蘭、美國與印度，推動TEEMA科學園區，其中墨西哥進度比較快。他表示，產業界期盼中東戰事盡早結束，降低對全球經濟影響，讓國際油價回穩正常。

台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展以及台北國際車用電子展今天起登場，上午舉行開幕典禮，許介立代表主辦單位之一電電公會致詞。他表示，公會持續在海外推動TEEMA科學園區，地點包括規劃布局墨西哥、波蘭、美國與印度4大據點，支援全球製造與供應鏈布局。

許介立接受記者短暫採訪透露，墨西哥進度可能會比較快。

觀察全球車用電子景氣趨勢，許介立表示，目前正在復甦當中，後續觀察國際油價以及各國政府支持力道，包括美國政府對於電動車支持發展。

談到美伊衝突以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻影響，許介立指出，或許會給電動車發展帶來機會，因為油價上揚，部分消費者採購新車時，購買電動車的意願增加。

許介立表示，產業界都希望中東戰事可盡早結束，降低對全球經濟影響，讓國際油價回穩正常，因為高油價對於通貨膨脹影響大，不僅是單一產業，終端消費市場也會受到衝擊。

觀察國際鋁價上揚對車用產業影響，許介立表示，目前看來轉變不大，若國際金屬價格持續上揚，影響不僅是車用產業，電子產業也可能受到影響，他預期市場需求仍大，若通膨可控，有助原物料價格回穩。