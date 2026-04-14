快訊

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

聽新聞
0:00 / 0:00

護國神山法說行情助攻台股創高 這檔科技市值型ETF盤中漲3.5%同創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台積電。 圖／聯合報系資料照
台積電。 圖／聯合報系資料照

隨著台積電（2330）法說會行情啟動，市場對先進製程與AI應用需求前景持續升溫，加上美伊戰事影響逐步鈍化，台股在資金回流下走勢轉強，不僅收復3月修正失土，更一舉改寫歷史新高。聚焦AI成長題材的台股ETF表現同步亮眼，中信小資高價30ETF（00894）盤中漲幅近3.5%，盤中最高突破39元，寫下掛牌以來新高紀錄。

中國信託投信指出，近一年台股漲勢結構已出現明顯轉變，高價股成為推升指數的主要動能。依據統計，近一年台股漲幅貢獻最高的前十大領漲股，清一色為AI高價股，且股價水位皆高於200元，顯示具備AI核心成長題材的企業，更容易吸引資金集中配置，進一步放大股價表現。

從整體數據來看，股價低於200元的個股，近一年平均漲幅約29%；反觀股價在200元以上的高價股，平均漲幅則高達243%，兩者表現落差顯著。00894經理人韓聖弘分析，高價股多集中於AI關鍵供應鏈，包括先進製程、高效能運算與AI伺服器等核心領域，具備長期成長性，自然成為資金追逐焦點。

回顧3月，美伊戰事一度干擾市場情緒，台股出現一波修正，整體估值回落至相對合理水位。不過，歷史經驗顯示，當台股估值進入相對低檔後，未來三至六個月往往有機會迎來反彈行情，而基本面最具支撐的族群，通常也是反彈力道最強的標的。

韓聖弘指出，以近一年表現觀察，高價股不僅在反彈行情中具備領先優勢，無論是相較半導體類股、電子類股整體、市值前50大企業，甚至是大盤指數，高價股的谷底反彈能力皆相對突出，成為推動台股再創新高的關鍵力量。

中國信託投信表示，AI仍是推動台股中長期成長的核心引擎，隨著雲端運算、生成式AI應用持續擴張，高效能運算與先進製程需求趨勢明確，有助支撐相關企業獲利成長動能。聚焦AI關鍵供應鏈的00894，成分股集中於具備技術門檻與成長潛力的台灣企業，可望在產業動能挹注下，持續掌握市場主流趨勢。

展望後市，中國信託投信認為，在法說旺季展開、產業能見度逐步提高、地緣政治利空影響趨緩的背景下，資金有機會持續回流至成長性明確的AI高價股，成為支撐台股後續表現的重要動能。投資人可透過布局科技主題型ETF，掌握台股法說行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股

延伸閱讀

台股炸裂！二王一后領14千金飆天價 穎崴向「第2檔萬元股」跨步

高含「積」量 ETF 搶風頭 台積法說本周登場 資金提前卡位

台股 ETF 科技題材帶動行情 主動統一全球創新單周大漲20.3%

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

相關新聞

護國神山法說行情助攻台股創高 這檔科技市值型 ETF 盤中漲3.5%同創高

隨著台積電（2330）法說會行情啟動，市場對先進製程與AI應用需求前景持續升溫，加上美伊戰事影響逐步鈍化，台股在資金回流下走勢轉強，不僅收復3月修正失土，更一舉改寫歷史新高。聚焦AI成長題材的台股ETF表現同步亮眼，中信小資高價30ETF（00894）盤中漲幅近3.5%，盤中最高突破39元，寫下掛牌以來新高紀錄。

外資+1 調升 ABF 載板三雄獲利預估與目標價

又一家美系券商調升ABF載板的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等三檔獲利預估與目標。

AI算力荒 削弱大模型戰力…科技大廠採取限流、漲價措施

人工智慧（AI）淘金潮正加速耗盡開發者不可或缺的資源：運算能力。這對AI熱潮是一大警訊，就在大家習慣靠AI來提升工作效率時，算力不足會讓這些超強工具變得很難用，發揮不了原有的實力。

晟碟傳下半年試產HBF

消息傳出，記憶體業者晟碟（SanDisk）著手建立「高頻寬快閃記憶體」（HBF）供應鏈，目標是在今年下半年推出原型產品。

大立光布局新應用 兼顧技術、利潤

大立光長期以「蘋果最大鏡頭供應商」聞名，技術能力強，營收也多來自手機鏡頭產品。隨著手機市場邁入高原期，大立光積極尋找新應用，在兼顧自家技術優勢與利潤的考量下，CPO成為首選。

蘋果明年推AI眼鏡…可與進階版Siri互動 鴻海、玉晶光等受惠

彭博報導，蘋果最快今年底或明年初發布旗下首款AI眼鏡，2027年上市，預料將搭載整合式相機、麥克風和揚聲器，讓使用者能和進階版的AI助理Siri互動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。