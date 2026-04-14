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金仁寶建構智慧汽車生態系 展示智慧移動整合布局

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

金寶電子（2312）、康舒科技（6282）與仁寶電腦（2324）14日共同出席台北國際車用電子展，以「智慧汽車生態系」為主題，展示從車用電子、電源系統，到車載應用的整合能力，呈現集團於智慧移動領域的布局成果。

金寶因應汽車產業智慧化與電動化發展趨勢，近年來持續深化車用電子產品布局。本次展會以智慧座艙解決方案為展示重點，展出高階車載系統採用最新 ARM 架構處理器，可依需求支援 Linux 或 Android Automotive 作業系統，展現在車用電子與嵌入式系統整合的研發實力。

新一代智慧座艙平台具備多螢幕顯示、連網功能與高效能運算架構，能與毫米波雷達、車用攝影機及多種感測器無縫整合，支援先進駕駛輔助系統（ADAS）與各類智慧座艙應用，協助快速打造新世代智慧座艙與 ADAS 系統。

康舒科技聚焦電動車電力系統與充電應用，展示涵蓋車載電源轉換與充電基礎設施的整體解決方案，並具備系統整合與平台化開發能力。此次展出 2-in-1 Combo 系列，提供 400V 與 800V 兩種產品規格，整合具 V2L 功能的 11kW 車載充電器（OBC）與 3kW DC/DC；同時亦展示DC/DC 電源轉換產品，包括 800V to 48V/12V 6kW 雙輸出與 400V to 12V 3kW 方案。

相關產品具備高效率與寬電壓輸入範圍，符合車規功能安全 ISO 26262 要求，並預計於 2026 年第3季取得 ISO 21434 Cybersecurity 認證。此外，康舒亦展出與 ChargePoint 的合作方案，進一步展現串聯車載電力與充電基礎設施的整合能力。

仁寶將聚焦先進感測與車用安全應用布局，透過正式成立美國汽車紅外線技術公司 SYLUX，強化與OEM 車廠及一級供應商的合作關係。SYLUX 專注於紅外線感測與人工智慧感知技術，提供即使在夜間、低光源及惡劣天候下仍可穩定運作的車用安全解決方案。本次展會中，SYLUX 將展示其可擴展的紅外線相機產品組合 Core、Plus 與 Prime，支援從合規型 ADAS 到 L2+至 L4 自動駕駛應用，並基於專有 CDAT™（分類、距離、動作、追蹤）AI 技術堆疊，協助車廠提升感測效能並符合FMVSS 127、Euro NCAP 等全球安全標準，具備直接導入量產的商用潛力。

面對智慧移動產業的快速發展，金仁寶集團持續從系統整合角度深化布局，整合車用電子與電力技術，結合軟硬體設計能力與全球製造資源，並透過集團內部資源整合與產業夥伴的合作，提升產品開發與量產落地效率，協助車廠加速新世代車用應用導入，並推動智慧移動生態系的發展。

電動車 科技 Linux

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