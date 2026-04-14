快訊

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

聽新聞
0:00 / 0:00

部分AI供應鏈環節出現產能瓶頸 關鍵零組件具備價格上行空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信表示，隨著標普 500 指數預期 EPS 與企業利潤率維持高檔，科技股中長期成長能見度持續上修，評價溢價處於修復階段，反而提供中長期布局機會。在此環境下， AI 結構性成長動能成為台股關鍵支撐，建議聚焦先進製程、先進封裝、ASIC 設計、AI 伺服器、散熱、電源管理、BBU，以及 CCL、PCB、記憶體與光通訊等核心供應鏈；傳產方面則看好受惠電網升級的重電族群與具漲價題材的原物料股，台股AI利多仍具延續性。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，隨著台積電即將召開法說會，市場高度關注2奈米先進製程與 GAA（環繞閘極）架構的技術進展。在AI與高效能運算（HPC）需求由雲端進一步延伸至邊緣裝置的趨勢下，先進封裝的良率表現、檢測能力與產能配置重要性持續攀升，進而帶動AOI檢測設備、製程自動化與相關耗材需求同步成長。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄分析，AI、伺服器與高效能運算需求持續擴張，成為支撐台股中長期結構性多頭的重要主軸。隨著全球雲端服務商（CSP）與 AI 平台持續擴大資本支出，伺服器供應鏈訂單能見度明顯改善，PCB 規格升級與用量增加，市場對高階 PCB、HDI 及 ABF 載板需求回溫的預期持續升溫。另一方面，先進製程與先進封裝技術持續推進，玻璃基板因具備高頻高速、散熱佳與微縮潛力，逐步受到產業重視，有望成為中長期先進封裝的重要新動能。

謝文雄從產業結構分析，AI 內部供應鏈亦持續演進。雖短期市場對記憶體需求略有雜音，但整體趨勢仍朝向算力密度提升、資料傳輸速度升級與系統架構重塑發展。以光通訊、CPO與伺服器平台升級為核心的AI基礎建設投資，正由概念驗證走向實際落地，在資金回流與產值擴大的雙重支撐下，相關供應鏈仍具中長期投資價值，亦成為4月台股布局的重要主線。

謝文雄指出，AI 需求動能持續維持高檔，雲端服務商持續加碼資料中心與算力基礎建設，但市場焦點或仍將放在CSP後續AI投資能否有效轉化為營收與獲利；惟即便如此，隨著AI新增需求快速擴張，部分供應鏈環節已出現產能瓶頸，帶動關鍵零組件具備價格上行空間，相關供需吃緊與漲價趨勢，預期將延續至2027年，相信涵蓋高階玻纖布、高階載板、記憶體及先進晶圓代工等關鍵領域的表現仍然值得期待。

台積電 台股

延伸閱讀

高含「積」量 ETF 搶風頭 台積法說本周登場 資金提前卡位

野村首檔主動式高股息 ETF 00999A 4月13日開募

南亞科總座李培瑛：DRAM現貨價鬆動非轉空訊號　

（會員內容不上線）股海自由行／台股急漲過後 分批布局

相關新聞

外資+1 調升 ABF 載板三雄獲利預估與目標價

又一家美系券商調升ABF載板的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等三檔獲利預估與目標。

AI算力荒 削弱大模型戰力…科技大廠採取限流、漲價措施

人工智慧（AI）淘金潮正加速耗盡開發者不可或缺的資源：運算能力。這對AI熱潮是一大警訊，就在大家習慣靠AI來提升工作效率時，算力不足會讓這些超強工具變得很難用，發揮不了原有的實力。

晟碟傳下半年試產HBF

消息傳出，記憶體業者晟碟（SanDisk）著手建立「高頻寬快閃記憶體」（HBF）供應鏈，目標是在今年下半年推出原型產品。

大立光布局新應用 兼顧技術、利潤

大立光長期以「蘋果最大鏡頭供應商」聞名，技術能力強，營收也多來自手機鏡頭產品。隨著手機市場邁入高原期，大立光積極尋找新應用，在兼顧自家技術優勢與利潤的考量下，CPO成為首選。

蘋果明年推AI眼鏡…可與進階版Siri互動 鴻海、玉晶光等受惠

彭博報導，蘋果最快今年底或明年初發布旗下首款AI眼鏡，2027年上市，預料將搭載整合式相機、麥克風和揚聲器，讓使用者能和進階版的AI助理Siri互動。

大咖競逐 AI 眼鏡 打造「新兆元產業」

Meta、Google、三星、小米、百度等科技巨頭爭相推出AI眼鏡新品，蘋果也準備加入戰局，全球AI眼鏡市場需求與商機正快速擴張，有望成為繼智慧手機後，下一個引爆科技革命的「新兆元產業」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。