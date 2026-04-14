360° MOBILITY Mega Shows 盛大開幕

亞洲指標移動產業盛會「360° MOBILITY Mega Shows」14日於開幕，吸引國內外產業人士、買主、媒體及民眾齊聚，展場首日參觀、交流與洽談氣氛熱絡。

指標參展企業涵蓋整車與未來移動、電動與新能源、零組件與售後服務、資通訊與半導體，以及智慧座艙與自駕技術等五大產業板塊，包括鴻海（2317）、中華汽車（2204）、SKODA、華城電能、東元電機（1504）、和碩（4938）、研華（2395）、怡利電子（2497）、神達數位等代表企業參與。

開幕典禮由外貿協會董事長黃志芳、總統府沈榮津資政、經濟部政務次長江文若與電電公會副理事長許介立共同揭幕，經濟部國際貿易署胡啟娟副署長、經濟部產業技術司郭肇中司長、捷克經濟文化辦事處、ITS America，以及海內外產業公協會與創新機構代表亦到場共襄盛舉，見證年度移動產業盛會正式啟動。

外貿協會董事長黃志芳表示，隨著高油價新能源車的運用會越來越廣，有望再度掀起新需求，本屆展會共吸引來自16個國家與地區、近900家廠商參展，展示範疇涵蓋汽機車零配件、電動車、自駕技術、氫能應用與智慧移動解決方案。

開展首日，「AI CAR主題館」與「氫能運用主題館」即成為現場焦點，吸引眾多國內外買主與專業人士駐足交流，展現臺灣在智慧車電整合、供應鏈協作與新能源應用上的產業實力。

在展區與參展陣容方面，本屆展覽透過 AI CAR、電動車、車聯網、氫能應用、ESG Pavilion、車用零組件聯盟等主題展區，並結合美國館及捷克館等國家館，串聯智慧化、電動化、淨零轉型、零組件升級與國際合作等關鍵面向，完整呈現移動產業由整車、系統、零組件到新能源應用的多元發展樣貌。

汽機車零配件展區同步匯聚車燈照明、關鍵零組件及售後維修等業者，展現台灣零配件產業深厚的製造基礎與供應鏈實力。龍鋒企業、佳欣光電、南晃、國全等指標廠商參與，也凸顯台灣在車燈、關鍵零件及售後市場的競爭優勢，並持續鞏固其在全球供應鏈中的重要地位。

此外，氫谷動能公司展出取得歐盟及聯合國認證之國產氫能巴士，台日合資的Lean Mobility展出電動三輪車，均是台灣首次大型公開展出，為展會再添未來移動新亮點。

外貿協會在展中辦理多場國際級產業活動，其中「360° MOBILITY Forum 2026車輛移動產業國際論壇」將於4月15日在南港展覽館1館401會議室舉行，聚焦「全球規則、技術突圍、信任重構」三大核心議題，從地緣政治與關稅政策切入，探討供應鏈於國際變局下的因應策略。

360° MOBILITY Mega Shows開幕典禮外貿協會董事長黃志芳分析市場變化。黃淑惠攝