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外資+1 調升 ABF 載板三雄獲利預估與目標價
又一家美系券商調升ABF載板的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等三檔獲利預估與目標。
美系券商調升三檔獲利預估與目標，主要理由是券商預估的供需缺口模型擴大，原預估2026、2027年1%及9%的供給短缺，現估擴大為3%、10%；2028年儘管會新增18%的供給，但供需缺口仍會放大至13%。
報價方面：券商認為近期內南電與景碩具備較高的調價彈性，但欣興則會在明年隨更多LTA到期後，出現更顯著的價格上調。
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