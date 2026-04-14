數產署率9家資安業者赴日 布局供應鏈防護商機

數位發展部數位產業署（數產署）持續推動台灣資安產業接軌國際，並深化台日數位供應鏈合作。數產署於今年4月8日至10日，攜手台灣資安大聯盟（TWDDC）與台灣資訊安全協會（TWISA），率9家台灣資安業者赴日參與「2026 Japan IT Week Spring」，設立「CYBER TAIWAN PAVILION（台灣資安館）」，集中展現我國在零信任、AI資安及後量子加密（PQC）等領域的自主研發成果，凸顯台灣作為全球數位供應鏈可信賴夥伴的技術實力。

數產署指出，日本為台灣重要經貿夥伴，隨著企業對供應鏈韌性與整合型資安解決方案需求持續升溫，資安市場商機可期。本次台灣資安館以強化企業供應鏈防護為主軸，並邀請駐日代表處周學佑公使到場支持，展現政府推動資安產業國際布局的決心。透過整合展示與技術交流，不僅提升台灣資安品牌國際能見度，也為台日雙方在數位轉型過程中的資安合作創造具體契機。

此次參展廠商涵蓋智慧資安、關鍵技術、如梭世代、叡廷、誠雲、騰雲運算、智弘軟體、中華資安國際及勤晁科技等9家業者，展示內容橫跨資安託管與曝險管理、紅隊演練、後量子加密、AI資安應用、DDoS防護、特權帳號管理及跨域資料安全等關鍵領域。展會期間，數產署積極促成產業媒合，接觸近600家潛在合作對象，並首度舉辦廠商Pitch活動，吸引約150位國內外專業人士參與，進一步提升交流深度。

在商務拓展方面，已成功促成與GMO Internet Group、伊藤忠科技解決方案公司（CTC）、NSW（Nippon Systemware）等日本指標企業洽談合作，初步估計帶動商機達1,350萬元，展現台灣資安產業切入日本市場的實質成果。

數產署進一步表示，隨日本經濟產業省轄下資訊處理推進機構（IPA）推動「SECURITY ACTION」政策，日本中小企業資安需求將持續擴大。透過本次以「國家隊」形式參展，台灣業者不僅可降低進入日本市場門檻，也能掌握台日合作契機，為資安服務外銷注入新動能。

此外，訪日期間亦拜會日本資料中心協會（JDCC）、日本計測器工業會（JEMIMA）及慶應大學全球研究所（KGRI），深化與日本在資料中心、工業控制及數位信任等領域的連結。數產署強調，未來將持續透過國際展會與產業交流機制，協助台灣資安解決方案拓展海外市場，強化我國在全球資安產業鏈的關鍵地位，並為台日長期合作奠定穩固基礎。