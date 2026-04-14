台燿3月業績成長 法人估今年獲利倍數成長

人工智慧（AI）淘金潮正加速耗盡開發者不可或缺的資源：運算能力。這對AI熱潮是一大警訊，就在大家習慣靠AI來提升工作效率時，算力不足會讓這些超強工具變得很難用，發揮不了原有的實力。

2026-04-14 01:57