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台燿3月業績成長 法人估今年獲利倍數成長
台燿（6274）公告3月自結數，營收37.8億元，年增72.4%，稅前淨利7.3億元，年增135.7%，稅前淨利率19.3%，分析師指出，如以費用率7.8%作為預估基礎，3月毛利率大幅優於去年第4季的22.08%，稅後淨利4.65億元，年增138.5%，每股獲利（EPS）1.6元。
展望營運後市，分析師指出，台燿於CSP大客戶新一世代ASIC server出貨量可望優於上一世代，加上800G switch、厚銅電源板CCL出貨量明顯增長，可望使產能持續滿載，公司現有產能將於2Q26達到260萬張，亦規劃於泰國廠新增60萬張、常熟廠新增60萬張產能，預計明年第3季加入貢獻下，預估今年營收為475億元，年增56.5%，毛利率26.4%，稅後純益68.2億元，年增100.1%，EP上看S 23.6元。
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