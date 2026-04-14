建通精密亮相台北國際汽機車零配件展 展示三大利基製品

甫公告3月營收創下歷史新高的建通精密（2460），自14日起連續4天強勢登陸「2026 TAIPEI AMPA（台北國際汽機車零配件展）」及「E-Mobility Taiwan（台灣國際智慧移動展）」，建通集團將展示旗下「特殊新型銅材」、「國標新絕緣插頭端子」、「車用線束端子」等利基製品，突顯建通集團在車用新能源、高品質電力工程、AI 散熱及端子領域的最新研發成果，展現從精密端子大廠擴增為高階材料供應商的堅實實力。

建通集團本次參展核心圍繞「能源創新、國標轉換、跨域整合」三大主題，隨著3月營收衝上4.57億元歷史新高，台灣特殊新型銅材廠的產能與良率已進入成熟期，建通集團將於現場展示：

1.高純度銅材與異型導體銅材：專為電力傳輸系統設計匯流銅排，大幅提升導電效率；符合新能源車用及電子業各項需求壓延及銑削異型導體銅材。

2.AI 伺服器散熱組件：展示具備高導熱性能的關鍵銅材，鎖定數據中心與高效能運算市場。3.精密端子零件：延續集團深厚製程底蘊及研發能力，展現於新國標絕緣插頭、車用線束端子連接器與電子零組件的高度精確性。

建通集團精密表示，台灣特殊新型銅材廠的設立，初衷便是為解決過去高規銅材過度仰賴進口的痛點，透過等各項工藝技術的整合，建通集團已能提供低含氧、低雜質、高導電度特殊新型銅材，滿足目前市場對車用、高散熱及導電效率的嚴苛要求。

展望2026建通集團指出，隨著特殊銅材應用範圍擴大，集團產品結構已獲得顯著優化，營運進入高成長通道，預期2026年在特殊銅材、新國標絕緣插頭以及越南廠生產優勢「三箭齊發」下，全年營運表現將持樂觀向上之勢。