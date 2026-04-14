大立光布局新應用 兼顧技術、利潤

大立光（3008）長期以「蘋果最大鏡頭供應商」聞名，技術能力強，營收也多來自手機鏡頭產品。隨著手機市場邁入高原期，大立光積極尋找新應用，在兼顧自家技術優勢與利潤的考量下，CPO成為首選。

現在市場目光焦點「除了AI，還是AI」，大立光先前少了AI光環，拱手讓出台股股王寶座。隨著公司跨足CPO，也算是開始和AI有直接關係。

法人分析，大立光擘畫新應用發展藍圖時，必須找出能凸顯技術優勢、又能兼顧利潤的方向。考量公司並沒有在無人機、AR／VR、機器人、車載鏡頭應用突圍，CPO技術以製造高難度，讓大立光「產能、技術、良率」三大優勢齊發光，讓大立光願孤注一擲，全力衝CPO。

大立光聚焦高階手機鏡頭生產，是旗艦手機的首選供應商，但近年受美中貿易戰衝擊，大客戶華為首當其衝，影響出貨；另一大客戶蘋果考量成本，手機鏡頭規格多年未明顯升級，讓大立光營運受壓。2019年大立光曾創下每股純益210.7元歷史紀錄，但卻沉潛至今。

大立光在高規格手機鏡頭獨霸，過往對其他應用發展，多認為市場太小、規格太低，找不到新藍海。雖在車載鏡頭布局甚久，並拿下多家一線大廠客戶，但據了解，大立光評估車載鏡頭規格無法凸顯技術優勢，特斯拉價格也很競爭，大立光還曾在2023年5月狀告特斯拉車用鏡頭專利侵權，特斯拉和大立光隨後和解，但據了解，特斯拉已不是大立光車用鏡頭主力客戶。