友達布局非顯示器領域 成效顯現

為擺脫面板景氣劇烈循環的挑戰，友達（2409）董事長彭双浪表示，友達近年持續推動轉型，從「價值轉型」到「雙軸轉型」，再轉換到「三大營運支柱」的布局策略。

在業績表現上，2025年非顯示器的智慧移動、垂直場域應用占營收逾四成，今年將挑戰過半；2030年將達到占比七成目標。

友達總經理柯富仁指出，友達跨足車用系統及各種垂直場域軟硬體整合的方案，成為一家「以顯示及光電技術為核心的跨產業解決方案公司」，展現出非消費性與高附加價值業務。

彭双浪強調，產業已不再比拚規格，而是比應用與解決方案，從零組件供應商轉向系統整合角色，並結合AI導入零售、醫療、教育與車用等場域。

在車用領域，友達結合顯示、運算與通訊能力，布局低軌衛星天線，強化車聯網應用。隨著AI與軟體定義汽車趨勢發展，顯示器逐步成為車內人機互動核心介面，帶動相關需求升溫。

技術布局上，MicroLED成為主軸。友達發展MicroLED有二大特色，首先，投入研發最早；其次，建構最完整生態鏈、且應用層面最廣。跨足半導體與光通訊領域，切入AI基礎建設，包括光通訊模組、先進封裝及相關材料技術。

友達董事會昨天通過能源事業架構重整案，將在能源領域所累積的技術基礎、產業經驗與整合能力，作為獨立營運後的競爭力基礎。