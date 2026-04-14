友達推動能源事業公司化 以總價約8.6億元處分星耀投控

友達（2409）昨（13）日宣布，為推動能源事業公司化，董事會通過能源事業相關組織與投資架構重整案；將由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升能源事業營運效率與市場競爭力。

根據規劃，友達預計8月將能源事業分割讓與100%持有之子公司達耀能源；隨後將達耀連同多項轉投資事業股權，以總價約8.6億元處分予旗下星耀投控。

友達財務長兼發言人張博儀表示，友達預計在今年8月1日將能源事業分割至100%達耀能源科技。分割後，再處分達耀能源及相關轉投資事業的股權給星耀能源投控。相關標的包含達耀能源、友達電力、正耀、豐耀、AEUS（AUO Green Energy America Corp.）、兆豐太陽能等六家企業的全數股權。

友達預計，達耀能源處分金額為企業價值7.8億元，其餘交易標的處分金額合計不低於8,000萬元。相關的能源事業分割及處分案仍須在5月28日股東會表決。另外，友達旗下星河能源，擬處分持有的森勁電力及永勁電力股權給星耀投控管理的星耀二號能源，預計處分金額10.34億元。

張博儀表示，友達長期深耕能源領域，涵蓋太陽能電廠投資、能源管理及相關服務。透過此次調整，推動能源事業公司化，以獨立架構運作，專注營運與績效展現，提升一條龍式整合效益。

他說明，能源事業調整後的公司化營運模式具備高度資本彈性，以專注成長與營運綜效為核心策略，帶動能源事業持續成長與擴張規模，回應市場對淨零排放與綠電的長期需求，為客戶及投資人創造能源永續價值。

張博儀強調，達耀能源將承接原本友達能源事業的全部業務與契約關係，既有客戶服務、供應安排及合作權益均不受影響，包含原有的海外合作項目，跨國專案將穩健銜接、服務不中斷。

未來，友達作為星耀投控的綠色生態圈夥伴，將持續結合集團資源與跨域能力，協力強化綠色解決方案服務，與夥伴攜手推進能源事業的長期發展。