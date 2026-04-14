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蘋果明年推AI眼鏡…可與進階版Siri互動 鴻海、玉晶光等受惠

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者劉芳妙陳昱翔蕭君暉／綜合報導
彭博報導，蘋果最快今年底或明年初發布旗下首款AI眼鏡，2027年上市，預料將搭載整合式相機、麥克風和揚聲器，讓使用者能和進階版的AI助理Siri互動。 路透
彭博報導，蘋果最快今年底或明年初發布旗下首款AI眼鏡，2027年上市，預料將搭載整合式相機、麥克風和揚聲器，讓使用者能和進階版的AI助理Siri互動。 路透

彭博報導，蘋果最快今年底或明年初發布旗下首款AI眼鏡，2027年上市，預料將搭載整合式相機、麥克風和揚聲器，讓使用者能和進階版的AI助理Siri互動。

法人看好，蘋果AI眼鏡上市後，有望掀起新一波買氣，蘋果供應鏈鴻海（2317）、玉晶光（3406）、大立光（3008）可望受惠，AI眼鏡供應商宏達電（2498）與英濟（3294）等同步沾光。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在最新一期的《Power On》電子報中指出，蘋果無顯示螢幕智慧眼鏡可能在2027年初問世。具備拍照與錄影功能，能連動iPhone同步後製編輯和分享；也能接電話、追蹤通知、播放音樂，透過Siri實現免持互動。

彭博披露，新產品計劃2026年底至2027年初發布，2027年上市。 蘋果以更高端的工法，與iPhone更深度整合，加上「標誌性」外觀，將在AI智慧眼鏡競爭中打開差異化優勢。

報導指出，蘋果將智慧眼鏡納入三款AI可穿戴戰略裝置之一，另外兩款為AirPods和一款配備攝像頭的掛墜設備，三者均透過電腦機器視覺感知用戶周邊環境，為Siri和Apple Intelligence提供情境感知能力。

據了解，蘋果目前至少測試四種鏡框風格，在發布時可能推出部分或全部款式，同時提供多種配色選擇。鏡框材質採用醋酸纖維，更具質感。

報導指出，蘋果正考慮採用垂直橢圓形鏡頭配合環繞燈光的設計，有別於Meta產品的圓形攝像頭，這一細節被視為蘋果打造「標誌性」產品識別度的關鍵一環。

供應鏈方面，鴻海據傳為組裝廠。AI智慧眼鏡鏡頭出貨最大廠商玉晶光近年在AR／VR布局應用扎根深，陸續切入Meta、索尼、蘋果等供應鏈，供貨VR／ＭＲ頭盔透鏡及鏡頭等，有望分一杯羹。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，隨各家品牌打造自家生態系，未來有望推出更輕薄、續航力更長的新品。包括宏達電、英濟等AI眼鏡概念股也將同步受惠，挹注營運成長。

宏達電近年積極轉攻AI眼鏡，旗下產品VIVE Eagle去年問世，引發市場高度回響，已進軍海外市場，市場預料，宏達電今年有可能推出下一代產品，插旗AI眼鏡市場。

英濟近年積極耕耘AI眼鏡市場，機光電整合的產品已出貨給客戶，旗下轉投資事業英錡科技擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在AI眼鏡領域有很大的發揮空間。

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