南亞科談布局 還有大咖想合作

南亞科（2408）日前透過私募引進晟碟（Sandisk）、思科（Cisco）、鎧俠（Kioxia）及SK海力士集團等美、日、韓科技四巨頭資金，共募得787.18億元，公司昨（13）日預告，還有多家潛在合作對象正積極洽談中，合作形式不排除涵蓋資金、技術與產能等多面向布局。

南亞科辦理3億5157萬股私募增資，引進國際四大科技巨頭入股，震撼業界與市場。南亞科總經理李培瑛昨天於法說會首度揭露相關細節，強調引進四大咖的效益，首先是強化與客戶的合作關係，建立雙贏局面；其次是提升供應產能，確立南亞科在AI價值鏈的市場地位等。

李培瑛強調，這次私募不只是單純資金到位，更具策略意義。在財務面來說，有效強化公司資本結構，使未來具更大彈性。在營運面上，客戶資金將直接支援產能擴充，有助公司因應記憶體需求成長。

李培瑛指出，在應用布局上，南亞科將聚焦AI帶動的高階需求，強化產品導入與應用落地。