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南亞科 Q2 毛利率叩關七成 預期 DRAM報 價續漲 獲利表現可期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科。 聯合報系資料照
南亞科。 聯合報系資料照

DRAM大廠南亞科（2408）昨（13）日舉行法說會，公布上季毛利率衝上67.9%新高，改寫台灣晶圓製造業毛利率紀錄、比台積電（2330）還強，反映DRAM缺貨大漲價帶來的正面效益。法人看好，南亞科本季毛利率有望衝破七成大關。

南亞科昨日同步預告，本季DRAM報價將續漲，無法100%滿足客戶需求，「明年看來也會這樣」。

台灣晶圓製造業毛利率紀錄是台積電2025年第4季的62.3%，南亞科上季不僅毛利率打破台積電的紀錄，單季淨利率更飆上53.1%新高。法人說明，毛利率67.9%，意味南亞科產品售價是成本的三倍左右；淨利率超過五成，則是「賣一顆（晶片）賺不止一顆（晶片）」的驚人獲利，若南亞科後續「雙率」續揚，獲利成長空間值得期待。

南亞科總經理李培瑛指出，首季DRAM價格明顯上行，平均售價（ASP）季增逾七成，成為推升毛利率躍升的關鍵。進入第2季，市況延續緊俏格局，價格「確定仍有相當不錯的漲幅」，預期將雙位數增長，有信心「毛利率有望在未來數季持續維持」。

他說，支撐本波報價大漲行情的核心，在於AI需求全面爆發，當前不僅HBM需求強勁，高容量DDR5與LPDDR5亦快速放量，特別是雲端伺服器使用的RDIMM產品，已成為推升DRAM需求主力。

更重要的是，AI應用正從資料中心逐步延伸至終端裝置，未來從模型訓練、推理到邊緣運算，都將持續擴大記憶體使用量，形成長期結構性需求。

在應用面，除雲端之外，高階企業級固態硬碟（eSSD）、BMC與NIC等資料中心相關元件，同步帶動DDR4、DDR5及LPDDR系列產品需求；終端市場則由高階PC與手機支撐高價產品出貨，使整體市場維持強勁動能。相較之下，雖然部分低價產品需求略有放緩，但並未影響整體產業供需平衡。

供給端則持續偏緊，李培瑛說明，DDR4、DDR3等成熟製程產能正加速退出市場，新增產能多集中於高階製程與AI相關應用，使整體供給難以快速補足需求缺口，即便三大原廠已啟動資本支出擴張，新產能實際貢獻仍須待2028年後才會顯現，短期供需吃緊態勢預計將延續至2027年。

市場關注DRAM現貨價短期波動，李培瑛回應，先前現貨市場價格炒作到「不合理的高」，比如正常價格是20美元，炒作後飆上45美元至50美元，而當價格回跌三成到30美元至35美元附近，還是比正常的20美元高，整體來說，並沒有看到對整體市場有負面影響，甚至可以看到整體市況是長期穩定的。

技術與產品布局方面，南亞科積極推進DDR5滲透率，目前相關產品營收占比約10%，並可依市場需求彈性提升，同時客製化AI UWIO記憶體已開始貢獻營收，顯示公司已切入AI應用新領域。

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