AI算力荒 削弱大模型戰力…科技大廠採取限流、漲價措施

人工智慧（AI）淘金潮正加速耗盡開發者不可或缺的資源：運算能力。這對AI熱潮是一大警訊，就在大家習慣靠AI來提升工作效率時，算力不足會讓這些超強工具變得很難用，發揮不了原有的實力。

洛杉磯工程師兼科技投資人普拉迪安（Ben Pouladian）說：「大家都在談論石油，但我認為世界現在最缺的是符元（tokens）」，「AI不再只是聊天機器人，現在AI能策劃任務，越來越聰明」。符元是AI領域的計算單位，來衡量執行任務耗費多少運算資源。

熱門聊天機器人Claude和編寫程式軟體Claude Code的開發商Anthropic，近日頻繁為當機所苦。該公司已開始在尖峰時段，管制使用者的運算用量，但這項措施引發客戶抱怨，認為太快就達到使用上限。

另外，OpenAI撤回Sora影片生成應用程式，部分原因就是為了騰出運算資源，以支援代號為「Spud」的新型AI模型所驅動的程式設計和企業級產品。OpenAI API平台主要為軟體企業用戶使用，符元使用量從去年10月的每分鐘60億個，今年3月下旬激增至每分鐘150億個。

去年年底，AI雲端公司CoreWeave將價格調漲了20%以上，並開始要求小型客戶簽下至少三年的長約，先前要求僅為一年。圖形處理器（GPU）每小時租賃價格，自去年秋季以來大幅上漲。根據Ornn運算價格指數顯示，租賃輝達最先進Blackwell系列晶片的一小時費用為4.08美元，較兩個月前的2.75美元上漲了48%。

OpenAI上周向投資人表示，快速持續增加算力，以支援旗下軟體廣為採用，讓該公司得以超越Anthropic。2月中旬以來，Anthropic旗下各系統當機已成家常便飯，部分企業客戶不得不轉向其他AI模型廠商。

Anthropic近來發布了更強大的AI模型Mythos，Stratechery部落格作者、分析師湯普森（Ben Thompson）在報告指出，Anthropic僅向特定合作夥伴開放Mythos，可能是因算力受限。

OpenAI說，2025年可用算力為1.9百萬瓩（GW），為2024的三倍，並預計2027年算力增至兩位數出頭，並在2030年達到約30GW。相較之下，OpenAI估計Anthropic去年底算力為1.4GW，明年則將介於7至8GW之間。