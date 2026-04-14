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中華電奪永續金融雙獎

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
中華電信獲頒2026年The Asset之Triple A Sustainable Finance Awards兩項大獎，中華電信子公司香港東華電信董事長劉炫龍代表受獎。中華電信／提供
中華電信獲頒2026年The Asset之Triple A Sustainable Finance Awards兩項大獎，中華電信子公司香港東華電信董事長劉炫龍代表受獎。中華電信／提供

亞洲知名財經媒體《The Asset》主辦之2026 Triple A Sustainable Finance Awards近日舉行頒獎典禮，中華電信（2412）憑藉2025年發行台灣電信業首檔包含生物多樣性的可持續發展債券，同時榮獲「Best Issuer for Sustainable Finance（永續金融最佳發行人）」及「Best Sustainability Bond（最佳可持續發展債券）」兩項大獎，成為台灣唯一獲獎之電信業者。

《The Asset》Triple A Sustainable Finance Awards為亞洲地區極具指標性的永續金融獎項，評選範圍涵蓋北亞、東協南亞三大區域、共13個國家，獎項依各國分別評選，歷年得主多為在永續金融及資本市場具創新與領導地位之機構。

中華電信此次於「北亞－台灣」項下脫穎而出，充分顯示其永續金融策略與實際執行成果，已獲國際專業評審高度肯定。中華電信表示，本次得獎係以2025年發行之可持續發展債券參與評選，該債券為我國電信業首度將生物多樣性納入永續發展債券架構之案例，兼顧環境與社會效益，具高度示範意義；同時亦反映公司長期將永續發展深度融入資金籌措、資本配置與企業治理之核心策略。

中華電信指出，能首次獲選《The Asset》永續金融最佳發行人，象徵在永續金融制度設計、資訊揭露透明度及資金運用成效等面向，已與國際標竿企業並駕齊驅；而「最佳可持續發展債券」之肯定，顯示中華電信持續透過金融工具，將企業影響力轉化為推動永續發展的具體行動，深獲市場與專業機構認同。

展望未來，中華電信將持續以穩健的財務紀律與完善的公司治理為基礎，透過制度化、可查核且具透明度的永續金融實踐，確保資金運用能實質支持ESG發展、低碳轉型與生物多樣性保育；並以長期且可預期的方式落實企業對環境與社會之承諾，攜手投資人及各界利害關係人，共同朝向以永續發展為核心的國際標竿企業穩健邁進。

永續 南亞 東協

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