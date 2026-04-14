聽新聞
0:00 / 0:00
XChat 首發大陸 搶微信市占
馬斯克推出XChat，罕見支援簡體中文，且首發就會在中國大陸的蘋果App Store上架，被外界視為馬斯克將搶攻中國版微信市場的野心，加上先前電動車、太陽能設備採購等相關與中國市場合作，顯示馬斯克對中國市場的重視。
馬斯克推出最新通訊軟體XChat，且首發就會支援簡體中文，並會在中國大陸的蘋果App Store上架，被外界稱為「馬斯克版微信」，不過當前仍無法直接訪問社群平台X，因此初期目標可能將會鎖定中國海外留學生、海外居民及具備跨國網路存取權限的特殊用戶。
據了解，馬斯克先前多次對微信讚賞，主要是因微信同時具備通話、支付、購物等相關功能，代表一個通訊軟體就可包辦所有生活，成為馬斯克對微信抱持正向態度的主要原因。未來XChat將有機會整合社交、支付等功能，未來將有望成為「西方版」微信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。