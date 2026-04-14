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XChat 首發大陸 搶微信市占

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

馬斯克推出XChat，罕見支援簡體中文，且首發就會在中國大陸的蘋果App Store上架，被外界視為馬斯克將搶攻中國版微信市場的野心，加上先前電動車、太陽能設備採購等相關與中國市場合作，顯示馬斯克對中國市場的重視。

馬斯克推出最新通訊軟體XChat，且首發就會支援簡體中文，並會在中國大陸的蘋果App Store上架，被外界稱為「馬斯克版微信」，不過當前仍無法直接訪問社群平台X，因此初期目標可能將會鎖定中國海外留學生、海外居民及具備跨國網路存取權限的特殊用戶。

據了解，馬斯克先前多次對微信讚賞，主要是因微信同時具備通話、支付、購物等相關功能，代表一個通訊軟體就可包辦所有生活，成為馬斯克對微信抱持正向態度的主要原因。未來XChat將有機會整合社交、支付等功能，未來將有望成為「西方版」微信。

電動車 大陸 中文

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