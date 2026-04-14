馬斯克推通訊軟體 XChat 緯創、英業達受惠

特斯拉執行長馬斯克傳出將在本周五（17日）正式推出旗下首款通訊軟體XChat，且將強調無廣告、對話高密性、閱後即焚等相關功能，後續將有望加入AI功能。業界預期，隨著馬斯克持續拓展xAI版圖，對算力需求同步增加，帶旺緯創（3231）、英業達等供應鏈。

外電報導，XChat預計將於17日正式上線，首波將提供iPhone、iPad等蘋果iOS系統下載使用，Google Android系統則將隨後跟上，目前提供46種語言功能，不過中文體系上當前僅簡體中文，尚不支援繁體中文。

據了解，XChat當中不具備廣告，且對話具備高加密程度，同時也有編輯訊息、收回訊息、閱後即焚等相關特點。至於一般功能如文字、語音、視訊通話等功能都有支援。

值得注意的是，XChat為社群媒體平台X當中獨立出來的通訊軟體，且未來XChat也將會支援xAI旗下推出的AI模型Grok，讓使用者能在使用過程當中以AI協作事情及規畫個人行程，代表未來XChat未來將會開始大量使用AI算力，讓未來xAI的算力需求將可望明顯增加。

事實上，馬斯克去年卸下美國政府職務後，就宣布未來將推出即時通訊軟體XChat，並具備端對端加密和閱後即焚功能，還能傳送任何格式的檔案，並支援語音與視訊通話。

馬斯克當時強調， XChat搭載「類似比特幣」加密技術的全新Rust架構，而且在所有平台都不需用電話號碼註冊即可使用。