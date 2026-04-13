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寬量國際QIC CEO WEEK明日星國登場 AI熱帶動43家台企參加破紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
寬量國際QIC CEO WEEK明日新加坡登場，AI熱潮帶動43家台灣公司參加破紀錄，圖為寬量執行長李鴻基。圖／寬量提供
寬量國際QIC CEO WEEK明日新加坡登場，AI熱潮帶動43家台灣公司參加破紀錄，圖為寬量執行長李鴻基。圖／寬量提供

全球AI半導體供應鏈熱潮仍持續蔓延，在AI生態系紅利發酵之下，14日起將於新加坡舉行的「第19屆QIC CEO Week投資論壇」，共有破紀錄的43家台灣企業董事長與高階決策團隊參加，吸引總管理資產20兆美元國際資金鎖定這些台灣隱形冠軍。

寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基表示，「第19屆QIC CEO Week投資論壇」是寬量國際與工研院生醫與醫材研究所(ITRI BDL)以及台北搖籃計畫(AAMA Taipei)共同合作，實體會議將於4月14至16日於於新加坡浮爾頓酒店舉行，線上會議則將於4月20至30日接續登場，以「AI, Biotech, and Beyond」為主題。

李鴻基指出，受惠於台灣中小型股強勁的成長動能與AI供應鏈優勢，第19屆QIC CEO Week規模創下歷年新高，預計將吸引預計將吸引200位橫跨國際創投、家族辦公室，策略投資人，新加坡最大金融機構與頂尖機構投資人共襄盛舉，參與論壇的國際機構投資人AUM更超過20兆美元，這不僅是一場投資論壇，更是具備「隱形冠軍」條件的台灣企業，展現技術護城河、優化股東結構，以及對接國際投資機構的最佳戰略舞台。

QIC CEO Week是目前唯一專為全球機構投資人設計且由企業資助的的獨立盛會，專注於提供純粹的資本市場顧問與媒合服務，透過專屬的一對一與小組閉門會議，讓全球資本能直接與台灣企業的董事長與執行長等企業決策高層進行深度對談，協助外資在產業趨勢成為市場廣泛共識之前，搶先一步發掘極具潛力的明日之星。

參與第19屆QIC CEO Week的43家台灣企業，涵蓋了新經濟、生技醫療、半導體、再生能源、AI、雲端服務、金融服務與消費產業等核心領域，組成陣容空前堅強的「台灣國家隊」，名單包括了臻鼎-KY(4958)、穩懋(3105)、鈺祥(7909)、巨漢(6903)、廣宇(2328)、萬泰科(6190)、廣越(4438)、南寶(4766)、系統電(5309)、三陽工業(2206)、農林(2913)、東方風能(7786)、樂迦再生(6891)、寶泰生醫(7850)、Gogolook(6902)、新光鋼(2031)、岱宇(1598)、漢田生技(1294)、萬里雲(未上市)、潮網科技(未上市)、bbTruck(未上市)、科絡達(未上市)、鴻勁(7769)、兆捷(6959)、億豐(8464)、巧新(1563)、晶鑽生醫(6815)、長聖(6712)、漢康(7827)、志聖(2467)、長科*(6548)、錼創科技-KY(6854)、蓋德科技(未上市)、匯嘉健康(未上市)、台灣微脂體(未上市)、博信生物(未上市)、雲象科技(7803)、稜研科技(7812)、醫百科技(未上市)、中裕新藥(4147)、禾榮科(7799)、Botrista(未上市)、Uspace(未上市)。

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