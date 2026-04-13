買足8成記憶體！融程電呂谷清：大客戶猛下長單、訂單能見度創新高

記憶體價格大漲，融程電（3416）董事長呂谷清13日指出，經過5個月談判，客戶3月已全面接受反應市價調漲訂單報價，部分美系客戶更一次下單到明年底，規避漲價風險，融程也已買齊8成訂單所需記憶體及IC，他透露參詢國內記憶體業者建議，今年後續記憶體漲價壓力應該不會更大，建立記憶體部位已足夠。

呂谷清13日主持法說會，他表示，去年歷經兩大挑戰，9月起因應記憶體大漲跟客戶談報價調漲，不妥協客戶就暫停出貨，到12月至今年1月，客戶面臨斷貨壓力也只能妥協接受，到3月底幾乎所有客戶都已經完成議價。其次是Honeywell因賣給私募基金，訂單一度雪崩下滑，但近期已經回溫。

呂谷清指出，一線大客戶目前仍無法接受一次反應記憶體市場價格，因記憶體建立庫存與接單有時間差，預估新報價漲幅會以庫存平均成本做反應，故首季毛利率37%略受影響，但後續影響會淡化，因為公司拉高庫存4~5成，建立10幾億元庫存包括記憶體跟關鍵晶片，如英特爾及高通晶片，把今年手上8成訂單的記憶體與晶片備料都已買齊。

且一線大客戶非常害怕未來持續被漲價，甚至可能面臨缺貨危機，這種心態促使客戶改變下單模式，呂谷清表示，趁機跟客戶談：不希望漲價就改下長單來「定住價格」確保貨源，他透露一家美國客戶就因此一口氣下到明年年底，使訂單能見度來到歷史高點。

而由於記憶體價格變動大，為避免客戶砍單，融程電也改變商業模式，要求大客戶必須簽署「不可取消訂單」合約，甚至要求先付款，以規避抽單風險。

呂谷清表示，本來記憶體價格只有占硬體成本的1~2成，但現在已經來到8成，這是為何大舉建立庫存水位關鍵，但近期跟國內記憶體供應商談，他認為未來記憶體漲價壓力不會更大。

融程電十分看好Edge AI、國防軍工、衛星太空業務機會，另外去年業績下滑的Honeywell訂單在今年也陸續恢復下單，呂谷清指出，該倉儲物流客戶去年賣給私募基金後，組織改組訂單下滑，今年訂單回升，預期未來2～3年供應鏈變動機會小，訂單會比去年大幅回升成業績引擎。

融程也與AI晶片新創Blaize合作，幫其設計低功耗晶片基板及產品，提供整合性AI合作方案，看好邊緣AI應用大發展，融程估今年Edge AI營收占比18%，是毛利率上升關鍵動能之一。另外融程電也投資日本一家 HPC（高效能運算）上市公司，與該公司合作開發新品，目前該日本公司手上握有約 90 億元的資料中心伺服器專案，大客戶是NEC。

融程電是堆高機控制電腦第一大、船舶電腦前三大供應商，今年在國防軍工也樂觀預估有50%業績成長，營收貢獻達20億元以上。

另外也將與台灣衛星公司合資設立樹林廠，投資40%，藉此進軍低軌衛星地面接收站等業務，無人機業務也將在該廠生產，呂谷清表示由於融程電具極低溫製造技術，對方有一定客戶基礎，雙方合作將有望取得其他客戶新訂單，樹林新廠年產值上看10~15億元。

受到醫療及國防軍工等業務成長，倉儲業務跟車用業務持平影響下，呂谷清估今年營運至少有兩位數百分比成長。