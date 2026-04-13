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日月光投控公司公告兩筆廠務工程案 合計金額7.69億元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

日月光投控（3711）13日公告兩筆取得供營業用廠務工程案，交易對象分別為帆宣系統科技與長頂工程，兩案合計金額約7.69億元，顯示集團持續推進廠務與產能建置布局。

根據公告，日月光此次向帆宣系統科技取得供營業用廠務工程，交易總金額均為3.79億元。另一案則向長頂工程取得供營業用廠務工程，價格為3.9億元。

就公告內容來看，兩筆交易標的皆為供營業用的廠務工程，市場解讀，日月光集團在高階封測與測試產能持續擴充之際，相關廠務建置與基礎設施投資也同步推進，有助支撐後續營運擴張需求。

日月光 封測 日月光投控

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