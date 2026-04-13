日月光投控公司公告兩筆廠務工程案 合計金額7.69億元

近期SpaceX IPO估值上看2兆美元，挑戰史上最大規模上市案，帶動低軌衛星(LEO)產業關注度快速升溫。DIGITIMES分析師黃雅芝指出，隨著Starlink用戶數已突破900萬、在軌衛星約達6000顆，SpaceX已在全球衛星通訊市場建立領先優勢。儘管多數後進者在衛星數量上已難追趕SpaceX，但基於市場區隔、國家安全與網路韌性等需求，整體衛星通訊市場仍具成長空間，Amazon LEO、Eutelsat OneWeb、AST SpaceMobile與Telesat等業者將持續投入低軌衛星規模部署。

2026-04-13 17:57