益登與和碩法律攻防 最新一審判決出爐

通路商益登（3048）與和碩（4938）之間的法律攻防戰，由益登贏了最新一回合。益登於13日公告，接獲士林地方法院一審判決結果，仲裁協會原本做出仲裁判斷該公司必須支付和碩超過3,000萬美元，如今法院判決相關仲裁判斷應予撤銷。

回溯上述訴訟起因，在2024年9月時，益登發布公告，陳述和碩製造的產品發生異常，其組成零件內含該公司所經銷原廠的電子產品，和碩以此為由向中華民國仲裁協會提出仲裁，以釐清和碩與該公司雙方權責。此仲裁判斷結果是，益登應給付和碩3,023萬6,137美元及相關利息。不過，益登當時強調所提供的產品沒有瑕疵，並隨後委請律師於士林地方法院提起撤銷仲裁判斷之訴。

如今士林地方法院相關一審判決出爐，市場仍在觀察此案後續是否將進行二審。而在益登方面，已於2024年第3季起，針對仲裁庭裁判的金額及利息認列相關訴訟賠償準備，因此該公司指出，此判決目前對其財務業務無重大影響。

同時，益登表示，該公司將視和碩後續行動，與律師討論因應措施。