車用零配件電子展 鴻海東元華城動能秀競品

台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展以及台北國際車用電子展，將於14日至17日舉行，其中鴻海、東元、華城電能、立隆、怡利電、輝創電子等廠商積極參展。

主辦單位外貿協會表示，此次展會展示領域包括汽機車零配件供應鏈、人工智慧AI車電、氫能應用與智慧移動科技等，今年以Empower Every Move為主題，呼應全球移動產業朝智慧化、電動化與永續轉型發展，並以Connected Mobility、Future Mobility與GreenMobility為策展主軸。

主辦單位指出，此次展會包括台灣、美國、德國、日本、韓國、新加坡、泰國、澳洲及墨西哥等16國企業參展。已有超過80個國家專業人士完成預登觀展，並有來自13個國家產業公協會代表將到場參與。

鴻海表示，現場將展出S事業群的車用半導體、C事業群的電驅系統等產品，以及電動車平台包括ModelC、D、U等車型，並展示高雄和發電池中心的電池、集團旗下富智康（FIH）的車用解決方案等。

東元說明，此次參加台北國際汽車零配件，以電動載具動力系統解決方案為主軸參展，聚焦展現東元陸、海、空三域的載具動力系統，並發表扁線油冷直驅動力系統。

電力設備大廠華城電機旗下華城電能（EVALUE）指出，將在會場展示從「居家補能」到「極速快充」的充電樁產品，華城電能表示，目前在全台已營運超過720座充電站、充電槍數2500槍，全台家用安裝突破1萬件。

車用電子感測元件廠輝創電子說明，此次展會聚焦先進駕駛輔助系統（ADAS）技術突破，現場展示3項核心技術，包括邊緣運算AI影像辨識系統、商用車77GHz毫米波雷達、60GHz艙內感知雷達等。