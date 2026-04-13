快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

新北市長民調再拉近「僅差1個百分點」 蘇巧慧、李四川回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

歐買尬代理SeaMeet AI 工具 搶攻市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

上櫃公司歐買尬（3687）13日宣布代理美國Seasalt.ai旗下SeaMeet AI會議助理，將提供旗下子公司綠界科技（6763）的40萬家企業客戶作為首波服務對象並提供專屬優惠價。企業客戶透過綠界金流後台即可訂閱，並直接取得統一發票作為報稅憑證，解決國際SaaS服務在台灣長期面臨的發票缺口問題。即日起開放免費試用，綠界會員另享專屬優惠價格。

2026年被業界視為AI Agent元年。從龍蝦（OpenClaw）掀起的養蝦潮、Claude推出Cowork，企業對AI的期待已從「生成內容」轉向「真正執行任務」。歐買尬集團於2025年底即啟動全集團AI化，透過AI競賽、鼓勵員工自我開發工具，提前布局這波由AI Agent驅動的企業效率革命。目前歐買尬、綠界科技均已提供AI自動串接格式，協助開發者無痛串接各項功能。綠界科技旗下福利免費開店平台亦預計近期推出AI智慧開店，透過AI一鍵生成客製化版面並完成行銷最佳化。此外，集團預計於第三季推出AI創作者一站式服務，成為台灣AI創作者最有力的後盾。

此次SeaMeet代理展現歐買尬集團從支付平台整合延伸至國際訂閱服務的策略布局。歐買尬長期為台灣40萬家企業處理金流與發票，是國際服務商進入台灣市場最自然的在地夥伴。歐買尬表示，公司不只是代理商，SeaMeet是歐買尬自己每週在用的工具。隨著MCP標準介面推出，我們正在探索將會議資料與內部系統串接的可能性，讓AI更深入企業日常工作。

美國

延伸閱讀

證交所主辦「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會 投資人參與踴躍

弘憶國際跨足AI工廠事業 預計Q3起啟動百億級算力服務

安圖斯3月、首季營收創歷史新高 加速布局亞太AI市場

國泰金與OpenAI共造企業級工作站 為台灣金融業首家

相關新聞

歐買尬代理SeaMeet AI 工具 搶攻市場商機

上櫃公司歐買尬（3687）13日宣布代理美國Seasalt.ai旗下SeaMeet AI會議助理，將提供旗下子公司綠界科技（6763）的40萬家企業客戶作為首波服務對象並提供專屬優惠價。企業客戶透過綠界金流後台即可訂閱，並直接取得統一發票作為報稅憑證，解決國際SaaS服務在台灣長期面臨的發票缺口問題。即日起開放免費試用，綠界會員另享專屬優惠價格。

「AI時代的造浪者」台積電單季營收破兆元 童振源解析為什麼這麼強

台積電日前公布今年首季營收以1.134兆元超越財測高標，再創新高。台積電為什麼可以這麼強？駐新加坡代表童振源指出，除為維持技術領先，台積電持續投入龐大的資本支出，他認為，「技術核心在台、製造網絡全球化」的布局，也使台積電既能回應地緣政治壓力，也能維持技術主導權。

集邦：Apple入局折疊手機可望拿下近2成市占 應力管理成改善折痕關鍵

根據TrendForce最新顯示產業研究，折疊手機市場最快將於今年下半年迎來Apple入局，引發外界關注相關技術革新。其中，面板折痕的優化，正從以往依賴鉸鏈與支撐結構的「機械對抗」，轉向以材料堆疊為核心的「應力管理工程」，折痕處理已成為衡量品牌顯示技術整合能力的核心指標。

苗栗縣政府與群聯簽署AI智慧客服合作備忘錄 打造智慧治理新模式

苗栗縣政府今日與群聯電簽署「AI智慧客服合作備忘錄」，攜手推動人工智慧應用於公共服務，並結合國立聯合大學及在地資訊產業能量，共同打造智慧治理新模式，提升縣政服務效率與品質。

Apple入局折疊手機！可望拿下近兩成市占 應力管理成改善折痕關鍵

根據TrendForce最新顯示產業研究，折疊手機市場最快將於2026下半年迎來Apple入局，引發外界關注相關技術革新。其中，面板折痕的優化，正從以往依賴鉸鏈與支撐結構的「機械對抗」，轉向以材料堆疊為核心的「應力管理工程」，折痕處理已成為衡量品牌顯示技術整合能力的核心指標。

南亞科四大廠私募資金到位 不排除再與大廠合作強化AI布局

南亞科總經理李培瑛今日宣布，南亞科引進四大廠參與私募，已在本月8日完成繳款，787.2億元私募資金到位後，除強化資本結構外，也為後續AI記憶體布局提供更充足的資源。李培瑛高層表示，此次私募獲得四大策略客戶支持，對公司現金流與長期發展具有實質助益。他也證實還有多家廠商也積極與南亞科洽商合作，未來不排除透過不同模式深化聯盟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。