歐買尬代理SeaMeet AI 工具 搶攻市場商機

上櫃公司歐買尬（3687）13日宣布代理美國Seasalt.ai旗下SeaMeet AI會議助理，將提供旗下子公司綠界科技（6763）的40萬家企業客戶作為首波服務對象並提供專屬優惠價。企業客戶透過綠界金流後台即可訂閱，並直接取得統一發票作為報稅憑證，解決國際SaaS服務在台灣長期面臨的發票缺口問題。即日起開放免費試用，綠界會員另享專屬優惠價格。

2026年被業界視為AI Agent元年。從龍蝦（OpenClaw）掀起的養蝦潮、Claude推出Cowork，企業對AI的期待已從「生成內容」轉向「真正執行任務」。歐買尬集團於2025年底即啟動全集團AI化，透過AI競賽、鼓勵員工自我開發工具，提前布局這波由AI Agent驅動的企業效率革命。目前歐買尬、綠界科技均已提供AI自動串接格式，協助開發者無痛串接各項功能。綠界科技旗下福利免費開店平台亦預計近期推出AI智慧開店，透過AI一鍵生成客製化版面並完成行銷最佳化。此外，集團預計於第三季推出AI創作者一站式服務，成為台灣AI創作者最有力的後盾。

此次SeaMeet代理展現歐買尬集團從支付平台整合延伸至國際訂閱服務的策略布局。歐買尬長期為台灣40萬家企業處理金流與發票，是國際服務商進入台灣市場最自然的在地夥伴。歐買尬表示，公司不只是代理商，SeaMeet是歐買尬自己每週在用的工具。隨著MCP標準介面推出，我們正在探索將會議資料與內部系統串接的可能性，讓AI更深入企業日常工作。