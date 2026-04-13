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集邦：Apple入局折疊手機可望拿下近2成市占 應力管理成改善折痕關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
TrendForce最新顯示產業研究，折疊手機市場最快將於今年下半年迎來Apple入局，引發外界關注相關技術革新。其中，面板折痕的優化，正從以往依賴鉸鏈與支撐結構的「機械對抗」，轉向以材料堆疊為核心的「應力管理工程」，折痕處理已成為衡量品牌顯示技術整合能力的核心指標。路透資料照
TrendForce最新顯示產業研究，折疊手機市場最快將於今年下半年迎來Apple入局，引發外界關注相關技術革新。其中，面板折痕的優化，正從以往依賴鉸鏈與支撐結構的「機械對抗」，轉向以材料堆疊為核心的「應力管理工程」，折痕處理已成為衡量品牌顯示技術整合能力的核心指標。路透資料照

根據TrendForce最新顯示產業研究，折疊手機市場最快將於今年下半年迎來Apple入局，引發外界關注相關技術革新。其中，面板折痕的優化，正從以往依賴鉸鏈與支撐結構的「機械對抗」，轉向以材料堆疊為核心的「應力管理工程」，折痕處理已成為衡量品牌顯示技術整合能力的核心指標。

TrendForce預估，Apple憑藉品牌形象與消費者的期待，將於2026年取得折疊手機市場近20%的市占，並壓縮競爭對手Samsung、Huawei的占比至30%上下。

從年初Samsung於CES 2026展出無折痕手機面板，到近期OPPO推出以「無感折痕」為號召的新機Find N6，反映外界對折痕改善與材料技術突破的期待。折痕起因為面板堆疊材料的中性層偏離關鍵結構位置，導致局部區域拉伸負荷過高，應力集中的情況下產生微裂紋或永久變形。解決此問題的核心為在多層結構中精準控制應力分布與中性層位置。

分析新一代摺疊手機，UTG(超薄柔性玻璃)不再只是螢幕表面保護層，透過Apple專利提及的非等厚設計與化學強化工藝，可精準壓縮折疊區域以提升彎折能力，非折疊區則維持較高厚度以確保抗衝擊性。

2026年折疊螢幕突破的關鍵，是OCA(光學透明膠)的角色轉變。OCA不只是折疊產品的光學黏著材料，透過彈性模量設計與材料組成優化，能展現顯著黏彈性。彈性模量反映材料受力過程中抵抗變形的能力，優化的OCA有助調整面板的力學反應。如緩慢彎折時，材料可保持柔軟以降低疲勞應力。若遭遇瞬間外力作用，材料模量可暫時提升以提供局部支撐力。

藉由上述機制，OCA能協助穩定中性層位置，顯著降低折疊過程中的應力集中現象。此外，OCA亦具備微流動特性，可填補折疊區域因長期使用產生的微觀不平整，進一步降低光學散射，淡化折痕視覺感受。

TrendForce說明，儘管材料技術主導折痕改善，機械結構仍扮演關鍵角色。如OPPO Find N6導入精密加工及3D列印技術，大幅提升支撐結構的鉸鏈平整度，再以高分子材料填補結構間隙，避免局部懸空與應力集中，確保柔性顯示材料反覆彎折仍能維持穩定形變。至於螢幕後方的金屬支撐板，供應商Samsung Display改採雷射鑽孔技術，縮小彎折處的孔隙間距，在維持剛性支撐與提升柔韌性之間取得平衡，實現無感折痕的視覺體驗。

整體而言，折痕改善的關鍵，已從鉸鏈設計轉向材料模量、厚度分布與應力釋放的協同配合。這場由材料科學主導的轉型，正是邁向「無感摺痕」的最後一哩路。

摺疊手機 Apple

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