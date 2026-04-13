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苗栗縣政府與群聯簽署AI智慧客服合作備忘錄 打造智慧治理新模式
苗栗縣政府今日與群聯電簽署「AI智慧客服合作備忘錄」，攜手推動人工智慧應用於公共服務，並結合國立聯合大學及在地資訊產業能量，共同打造智慧治理新模式，提升縣政服務效率與品質。
現場由群聯執行長潘健成、國立聯合大學校長侯帝光共同出席，並邀集中華電信苗栗營運處、哈瑪星科技及康和資訊等長期合作夥伴共同見證。
潘健成表示，AI導入公共服務的關鍵，在於能否真正貼近實務需求並穩健落地。群聯將以自身在AI運算與儲存技術的經驗，協助縣府在兼顧資料安全與效率的前提下，優化1999服務與縣政互動體驗，同時透過產學合作培育在地AI人才，打造可持續發展的智慧治理模式，讓科技真正轉化為提升民眾服務品質的具體成果。
苗栗縣縣長鍾東錦表示，面對數位時代快速發展，政府角色也須持續轉型，苗栗縣正積極推動智慧治理與數位轉型，本次合作為重要的一步。透過與產業及學界攜手合作，將智慧科技導入政府服務，讓公共服務從過去的被動回應，逐步走向更即時、便捷且具前瞻性的服務模式。
群聯表示，本次合作將以AI智慧客服輔助系統為核心，導入語音辨識（ASR）、大型語言模型（LLM）及檢索增強生成（RAG）等技術，協助第一線服務人員快速掌握資訊，提升服務效率與品質。同時，將透過概念驗證（PoC）逐步推動，確保技術符合實務需求並穩健落地。
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