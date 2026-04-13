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南亞科四大廠私募資金到位 不排除再與大廠合作強化AI布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛表示，南亞科四大廠私募資金到位 後續不排除與更多大廠採多元合作模式 強化AI布局。圖／本報資料照片
南亞科總經理李培瑛表示，南亞科四大廠私募資金到位 後續不排除與更多大廠採多元合作模式 強化AI布局。圖／本報資料照片

南亞科總經理李培瑛今日宣布，南亞科引進四大廠參與私募，已在本月8日完成繳款，787.2億元私募資金到位後，除強化資本結構外，也為後續AI記憶體布局提供更充足的資源。李培瑛高層表示，此次私募獲得四大策略客戶支持，對公司現金流與長期發展具有實質助益。他也證實還有多家廠商也積極與南亞科洽商合作，未來不排除透過不同模式深化聯盟。

李培瑛表示，南亞科在私募前整體財務體質已維持穩健，如今獲得鎧俠（Kioxia）、晟碟（SanDisk）、隸屬SK hynix體系的Solidigm，以及系統端客戶思科（Cisco）四大廠透過私募參與合作，更有利加速南亞科產品升級與產能布局，在AI雲端及邊緣端取得市場先機。

李培瑛強，此次私募不僅是單純募資，更是深化與關鍵客戶關係的重要一步。透過股權連結，雙方可在產品開發與市場拓展上建立更緊密的合作模式，形成長期供應鏈夥伴關係。

李培瑛表示，目前並未規劃短期內進行第二輪私募，但坦承已與多家潛在合作夥伴展開接觸，探討其他形式的合作可能性。這些合作不侷限於股權投資，亦可能涵蓋技術開發、產能配置或供應鏈整合等面向，顯示AI記憶體市場正吸引更多產業資源投入。

李培瑛分析，隨AI應用快速擴展，CSP（雲端服務供應商）、系統廠與記憶體廠之間的合作模式正從傳統買賣關係，轉向更深層的策略聯盟。透過股權、技術與產能的多元綁定，有助於降低供應鏈不確定性，同時提升產品開發效率。

業界認為，南亞科此次私募不僅為短期資金需求提供支撐，更在長期競爭格局中建立更穩固的戰略位置。在AI驅動記憶體需求持續升溫下，未來是否進一步引入新合作夥伴，或透過不同模式深化聯盟，將成為市場關注焦點。

Cisco SanDisk 南亞科

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